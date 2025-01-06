Циничный удар по маршрутке в Херсоне: стало известно имя погибшего

6 января россияне сбросили взрывчатку на маршрутное такси. Один человек погиб, еще по меньшей мере 6 пассажиров госпитализированы.

Жертвой очередного преступления оккупантов оказался сотрудник Херсонского городского совета, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Херсонской МВА Романа Мрочко.

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Что известно о погибшем

По словам Мрочко, в результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус погиб Владимир Иванович Шум. Он был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета.

Российские террористы убили единственного эколога, который сегодня физически работал в Херсонской общине. Больше всего Владимир Иванович занимался деревьями. Через несколько дней он должен был отмечать 51-летие,

– рассказал чиновник.

К слову, россияне атаковали Харьковскую область беспилотником "Молния", ранив трех полицейских.