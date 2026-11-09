Двое раненых и эвакуация: Россия вдарила по учреждению социального ухода в Переяславе
9 ноября в Переяславе в результате российского удара был поврежден дом, в котором проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Двое человек получили ранения, а всех жильцов эвакуировали.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Какие последствия?
По данным ОВА, в результате атаки здание частично разрушено.
Пострадавших людей доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. На месте происшествия приступили к работе соответствующие службы.
В настоящее время ответственные органы координируют усилия, чтобы помочь людям и обеспечить их безопасное размещение, добавил Ткаченко.
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Напомним, в этот день российские войска атаковали Вышгородский район Киевской области. В результате обстрела погибла 82-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждения получили жилые дома и гараж.
Также в очередной раз под атакой была Трипольская теплоэлектростанция. В результате удара объект получил серьезные повреждения.