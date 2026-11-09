Двоє поранених і евакуація: Росія вдарила по закладу соцдогляду у Переяславі

Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Які наслідки?

За даними ОВА, внаслідок атаки будівля частково зруйнована.

Постраждалих людей доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

На місці події розпочали роботу відповідні служби. Наразі відповідальні органи координують зусилля, щоб допомогти людям і забезпечити їхнє безпечне розміщення, додав Ткаченко.

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Нагадаємо, цього дня російські війська атакували Вишгородський район Київщини. Унаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка, ще троє людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки та гараж.

Також вкотре під атакою була Трипільська теплоелектростанція. Унаслідок удару об'єкт зазнав серйозних пошкоджень.