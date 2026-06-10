Ликвидация в самом "сердце России": в NYT рассказали об убийстве офицера ГРАУ Давыдова

В Балашихе, что в Московской области России, 9 июня погиб Дамир Давыдов. Он был офицером отдела снабжения Главного ракетно-артиллерийского управления российских вооруженных сил.

Об этом пишет The New York Times.

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Что известно о гибели россиянина Дамира Давыдова?

По данным российских и украинских СМИ, жертвой стал россиянин Дамир Давыдов. Источник в украинской власти подтвердил, что оккупант занимал должность офицера отдела снабжения Главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России.

Взрыв произошел вблизи жилого дома в населенном пункте Балашиха, что на востоке от Москвы. По информации следователей, водитель погиб на месте.

Российские власти официально не назвали имя погибшего и не раскрыли деталей уголовного дела. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что об инциденте уже доложили президенту России Владимиру Путину.

Детали дела не подлежат разглашению из-за продолжающегося расследования,

– заявил Песков.

Западные медиа отмечают, что этот случай может быть очередной целенаправленной ликвидацией российского военного на территории России. В последние годы в стране-агрессоре произошло несколько подобных атак на представителей военного и силового руководства страны.

Журналисты также отметили, что взрыв произошел в том самом районе, где в апреле 2025 года в результате подрыва заминированного автомобиля погиб генерал-майор Ярослав Москалик, который занимал должность заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба России.

Напомним, российские СМИ также писали, что Дамир Давыдов был полковником министерства обороны России. Россиянин принимал непосредственное участие в планировании и организации военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года, а также обеспечивал подразделения ракетным вооружением, артиллерийскими боеприпасами и системами их распределения.

Сама машина взорвалась в Балашихе утром 9 июня. По данным СМИ, инцидент произошел сразу после того, как водитель сел в автомобиль и начал движение.