В результате взрывов в Новофедоровке уничтожены около 100 россиян, – Соляр

В оккупированном Крыму 9 августа звучали взрывы или, как говорят пропагандисты, "хлопки" на авиабазе возле Новофедоровки. В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 самолетов вблизи Саков. Теперь появилась неофициальная информация, что в результате взрыва также могли погибнуть около 100 россиян.

Об этом сообщила ведущая 24 канала Екатерина Соляр. Она узнала об этом из собственных источников в Крыму, хотя россия продолжает заявлять, что "никто не пострадал, потерь нет".

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По ее словам, по меньшей мере количество погибших россиян в результате взрывов в Крыму может составить около 100 человек.

Важно! Это информация ведущей 24 канала из собственных источников, официальных подтверждений пока не последовало.

Пропагандистские сми точно будут и дальше говорить о том, что потерь нет, хотя кремлевская "администрация" в оккупированном Крыму в панике, аксенов не знает, что делать,

– заявила Соляр.

Ведущая обратила внимание на новую реакцию россии – там шойгу заявил, что "пожар" на авиабазе "Саки" возник либо в результате "детонации нескольких снарядов", либо из-за "нарушения требований пожарной безопасности". "Наверное, солнце сильно в бензобаки напекло и так самолеты взорвались", – шутит Соляр.

Она отметила, что шойгу утверждает, мол, никто не пострадал, а техника на аэродроме не повреждена. "Видимо, шойгу просто еще не долетел до Крыма, чтобы увидеть, что не все так красиво, как он говорит", – добавила ведущая.

Наши Воздушные силы подтверждают, что на аэродроме в Крыму было уничтожено около 10 самолетов оккупантов. Также в результате взрывов возле Новофедоровки был уничтожен и склад авиационного вооружения россиян,

– объяснила Соляр.

Она рассказала, что на военном аэродроме в Саках россияне по меньшей мере хранили самолеты СУ-30СМ, СУ-24МР, ИЛ-76 и т.д. Оттуда каждый день взлетали российские самолеты, чтобы бить по территории Украины или просто наблюдать за ситуацией.

Ведущая добавила, что в оккупированном Крыму есть еще около 5 таких аэропортов.

Также рядом на парковке много сгоревших машин. В сети показали видео со стоянки в 400 метрах от аэродрома, на котором видны десятки поврежденных авто. Большинство из них сгорело, а некоторые повредило осколкам. "Если так сильно обгорели автомобили, то представьте себе, что было на этом аэродроме", – отметила Соляр.

В то же время в Белом Доме заявили, что поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальных ценностей. "Говорят, что Крым – это Украина, все нормально, а США и дальше будут помогать Украине противостоять российской агрессии", – ответила Соляр.

Взрывы в Новофедоровке на аэродроме: что известно

9 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы – на военном аэродроме россиян в Новофедоровке. В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

Позже в оккупированном Крыму показали последствия взрывов. На аэродроме – остатки разбомбленных самолетов. В Воздушных силах подтвердили, что оккупанты потеряли 9 воздушных судов вблизи Саков.

российское минобороны заявило, что на аэродроме детонировали боеприпасы. Затем сказали, что десяток взрывов произошел из-за нарушения пожарной безопасности.

Известно, что по меньшей мере 13 человек пострадали, хотя поначалу россияне тоже говорили, мол, "все хорошо" и никто не пострадал.

В Офисе Президента уже отреагировали на "хлопок" в Новофедоровке. Андрей Ермак отметил, что украинский юг особенно прекрасен в августе. А Алексей Арестович отметил, что российская привычка "курить у хлопка" их погубит.

Но официальная позиция Украины – мы не причастны к взрывам, но в ОП и Минобороны посоветовали российским бойцам в дальнейшем не курить так опрометчиво.

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