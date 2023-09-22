В ряде областей – тревога: предупредили об угрозе для Кременчуга и Харькова
22 сентября 2023, 17:21Читати новину українською
Днем 22 сентября воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе.
Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
Обратите внимание Удар по гостинице в Черкассах: в ОВА назвали истинную цель россиян
Где сообщают об угрозе
По состоянию на 17:32 о воздушной тревоге сообщают на территории следующих областей:
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Донецкой
- Луганской.
Что известно об угрозе
- Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили, что есть угроза для Кременчуга. В направлении города двигалась крылатая ракета. Впоследствии в городе услышали взрыв. В то же время, официальных подтверждений или опровержений информации пока нет. Людей призывают дождаться информации от местных властей.
- Кроме того, Воздушные силы известили об угрозе баллистической атаки для Харькова. Людей просят оставаться в укрытиях.
- Украинцев предупреждают, что доверять стоит только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну. Российские оккупанты атакуют украинцев не только дронами и ракетами, но и разнообразными фейками. Об угрозе информируют украинцев Воздушные силы ВСУ в своем телеграмм-канале.