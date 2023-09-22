В ряде областей – тревога: предупредили об угрозе для Кременчуга и Харькова

Днем 22 сентября воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Воздушные силы предупредили украинцев об угрозе.

Украинцев призывают находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Где сообщают об угрозе

По состоянию на 17:32 о воздушной тревоге сообщают на территории следующих областей:

Черкасской;

Кировоградской;

Николаевской;

Херсонской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Донецкой

Луганской.

Что известно об угрозе