В ряде областей Украины звучала тревога: на Днепропетровщине слышали взрывы

После очередной тревожной ночи россияне не планируют останавливаться – на значительной части правобережья Украины снова звучали сирены. В Днепропетровской области слышали звуки взрывов.

Стоит отметить, что ночью оккупанты направили на Украину, в частности столицу, десятки дронов-камикадзе. В этот раз предупреждали о вероятности применения ракетного вооружения.

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Тревога и взрывы

По состоянию на 12:58 тревога звучала в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Воздушные Силы заявили, что сирены связаны с угрозой применения ракетного вооружения.

Сообщается, что около 12:54 в пригороде Кривого Рога якобы прогремели взрывы. Воздушная тревога там была объявлена за 7 минут до громкого звука – в 12:47. Впоследствии Александр Вилкул отмечал, что взрыв, что слышали местные, произошел за пределами Кривого Рога и даже Криворожского района.

В 13:19 сообщили об отбоях в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях.

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