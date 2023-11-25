В ряде областей Украины звучала тревога: на Днепропетровщине слышали взрывы
Источник:Суспильне Дніпро
После очередной тревожной ночи россияне не планируют останавливаться – на значительной части правобережья Украины снова звучали сирены. В Днепропетровской области слышали звуки взрывов.
Стоит отметить, что ночью оккупанты направили на Украину, в частности столицу, десятки дронов-камикадзе. В этот раз предупреждали о вероятности применения ракетного вооружения.
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Тревога и взрывы
По состоянию на 12:58 тревога звучала в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Воздушные Силы заявили, что сирены связаны с угрозой применения ракетного вооружения.
Сообщается, что около 12:54 в пригороде Кривого Рога якобы прогремели взрывы. Воздушная тревога там была объявлена за 7 минут до громкого звука – в 12:47. Впоследствии Александр Вилкул отмечал, что взрыв, что слышали местные, произошел за пределами Кривого Рога и даже Криворожского района.
В 13:19 сообщили об отбоях в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Что известно о ночной атаке на Киев
- Воздушная тревога в Киеве началась после 2 часов ночи и продолжалась более 6 часов. За это время россияне выпустили 75 "Шахедов", а также одну управляемую ракету Х-59. Противовоздушная оборона уничтожила 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. То есть фактически все, за исключением одного вражеского дрона.
- Воздушные Силы сообщили, что дроны запускали по двум направлениям – Приморско-Ахтарск Краснодарского края и Курская область. Одна из групп летала над Украиной, ожидая другую – россияне хотели одновременно нанести удар наибольшим количеством дронов.
- Из-за вражеских обстрелов возникли также перебои в энергоснабжении – оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений. Последствия ликвидированы.