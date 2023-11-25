Варто зазначити, що вночі окупанти направили на Україну, зокрема столицю, десятки дронів-камікадзе. Цього разу попереджали про ймовірність застосування ракетного озброєння.
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Тривога та вибухи
Станом на 12:58 тривога лунала у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Повітряні Сили заявили, що сирени пов'язані з загрозою застосування ракетного озброєння.
Повідомляється, що близько 12:54 у передмісті Кривого Рогу нібито пролунали вибухи. Повітряну тривогу там оголошено було за 7 хвилин до гучного звуку – о 12:47. Згодом Олександр Вілкул зазначав, що вибух, який чули місцеві, відбувся за межами Кривого Рогу і навіть Криворізького району.
О 13:19 повідомили про відбої у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Що відомо про нічну атаку на Київ
- Повітряна тривога у Києві розпочалася після 2 години ночі та тривала понад 6 годин. За цей час росіяни випустили 75 "Шахедів", а також одну керовану ракету Х-59. Протиповітряна оборона знищила 74 ударних безпілотники типу Shahed-131/136. Тобто фактично всі, за винятком одного ворожого дрона.
- Повітряні Сили повідомили, що дрони запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю та Курська область. Одна з груп літала над Україною, очікуючи іншу – росіяни хотіли одночасно завдати удару якнайбільшою кількістю дронів.
- Через ворожий обстріл виникли також перебої в енергопостачання – залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Наразі наслідки ліквідовано.