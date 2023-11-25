Варто зазначити, що вночі окупанти направили на Україну, зокрема столицю, десятки дронів-камікадзе. Цього разу попереджали про ймовірність застосування ракетного озброєння.

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Тривога та вибухи

Станом на 12:58 тривога лунала у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях. Повітряні Сили заявили, що сирени пов'язані з загрозою застосування ракетного озброєння.

Повідомляється, що близько 12:54 у передмісті Кривого Рогу нібито пролунали вибухи. Повітряну тривогу там оголошено було за 7 хвилин до гучного звуку – о 12:47. Згодом Олександр Вілкул зазначав, що вибух, який чули місцеві, відбувся за межами Кривого Рогу і навіть Криворізького району.

О 13:19 повідомили про відбої у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

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