В Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога: грозила баллистика
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 3 января. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, а также в Киеве. Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, а также в Киеве.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.