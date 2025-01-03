В Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога: грозила баллистика

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 3 января. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

На фоне этого 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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