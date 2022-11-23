По всей территории Украины звучала воздушная тревога: враг запустил ракеты из России
После полудня по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. По состоянию на 15:35, у некоторых областях сирены сообщили об отбоях тревоги, но в ряде регионов опасность остается.
Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Об очередной ракетной атаке предупредили украинцев около 12:20. Сначала сирены звучали в Донецкой области. Уже через несколько минут карта начала активно "краснеть".
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В каких областях звучала воздушная тревога
- Донецкая (с 12:17);
- Днепропетровская (с 12:26);
- Харьковская (с 12:26);
- Запорожская (с 12:26);
- Полтавская (с 12:27);
- Одесская (с 12:27);
- Николаевская (с 12:27);
- Херсонская (с 12:27);
- Сумская (с 12:28);
- Луганская область (с начала апреля).
Позже воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой области. В последней сирены начали раздаваться в 12:49. Уже в 13:12 не было области, в которой не предупреждали бы о возможном ракетном ударе.
Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Если же вы не можете перейти в бомбоубежище, то хоть воспользуйтесь правилом двух стен. Это может спасти вам жизнь.
К слову, по состоянию на 15:35, воздушная тревога все еще продолжается в таких областях и регионах:
- Черниговская область;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Александрийская община Кировоградской области.
В остальных областях и регионах прозвучали отбои воздушной тревоги.
Враг запустил ракеты
Первоначально телеграм-канал monitor сообщил в 11:07, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. Через более 20 минут поступило новое сообщение. В нем предупреждали о возможной атаке из Каспийского моря.
Уже в 12:19 опубликовали пост, что это могут быть учебные полеты. Но в monitor напомнили о коварстве врага. И он это подтвердил: в 12.29 стало известно о пусках ракет из Ростовской области.
В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Через минуту он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". Собственно, видимо, и подразумевалась Ростовская область.
Вскоре поступила информация, что в Одесской области слышали взрывы. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО. Впоследствии появились данные, что ракеты продолжили свое движение в Запорожье.
Оккупанты ночью атаковали роддом на Запорожье
- Отметим, что тревожной была ночь для жителей Запорожской области. Враг в 02:07 атаковал Вольнянск.
- Как сообщили в Офисе генпрокурора, враг попал ракетой типа С-300 в родильное отделение. К сожалению, в результате этого погиб младенец. Мать и врачей удалось спасти.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что из-под завалов достали двух медиков. Известно, что у врача-реаниматолога 37% ожогов. Они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты атакуют гражданских, ведь не могут добиться успеха на фронте. По словам главы государства, враг будет отвечать за все зло, которое он принес в наше государство.
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