По всей территории Украины звучала воздушная тревога: враг запустил ракеты из России

После полудня по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. По состоянию на 15:35, у некоторых областях сирены сообщили об отбоях тревоги, но в ряде регионов опасность остается.

Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Об очередной ракетной атаке предупредили украинцев около 12:20. Сначала сирены звучали в Донецкой области. Уже через несколько минут карта начала активно "краснеть".

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В каких областях звучала воздушная тревога

Донецкая (с 12:17);

Днепропетровская (с 12:26);

Харьковская (с 12:26);

Запорожская (с 12:26);

Полтавская (с 12:27);

Одесская (с 12:27);

Николаевская (с 12:27);

Херсонская (с 12:27);

Сумская (с 12:28);

Луганская область (с начала апреля).

Позже воздушную тревогу объявили в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой области. В последней сирены начали раздаваться в 12:49. Уже в 13:12 не было области, в которой не предупреждали бы о возможном ракетном ударе.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Если же вы не можете перейти в бомбоубежище, то хоть воспользуйтесь правилом двух стен. Это может спасти вам жизнь.

К слову, по состоянию на 15:35, воздушная тревога все еще продолжается в таких областях и регионах:

Черниговская область;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская;

Александрийская община Кировоградской области.

В остальных областях и регионах прозвучали отбои воздушной тревоги.

Враг запустил ракеты

Первоначально телеграм-канал monitor сообщил в 11:07, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. Через более 20 минут поступило новое сообщение. В нем предупреждали о возможной атаке из Каспийского моря.

Уже в 12:19 опубликовали пост, что это могут быть учебные полеты. Но в monitor напомнили о коварстве врага. И он это подтвердил: в 12.29 стало известно о пусках ракет из Ростовской области.

В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Через минуту он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя". Собственно, видимо, и подразумевалась Ростовская область.

Вскоре поступила информация, что в Одесской области слышали взрывы. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО. Впоследствии появились данные, что ракеты продолжили свое движение в Запорожье.

Оккупанты ночью атаковали роддом на Запорожье

Отметим, что тревожной была ночь для жителей Запорожской области. Враг в 02:07 атаковал Вольнянск.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, враг попал ракетой типа С-300 в родильное отделение. К сожалению, в результате этого погиб младенец. Мать и врачей удалось спасти.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что из-под завалов достали двух медиков. Известно, что у врача-реаниматолога 37% ожогов. Они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты атакуют гражданских, ведь не могут добиться успеха на фронте. По словам главы государства, враг будет отвечать за все зло, которое он принес в наше государство.

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