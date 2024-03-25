В ряде областей была воздушная тревога: Воздушные Силы предупреждали о ракете

Утром 25 марта в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность тактической авиации.

Воздушные Силы предупреждали о пусках ракет – в том числе и на Киев. Уже через несколько минут после объявления угрозы в столице раздались взрывы. Призываем не игнорировать предупреждения и в случае воздушной тревоги направляться в ближайшее укрытие.

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Тревога в Украине

Воздушные Силы около 10:27 сообщили о воздушной тревоге в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Где объявляли тревогу из-за угрозы удара баллистикой / Alerts.in

В ВСУ в 10:27 предупредили о ракете на Николаевщине с юга. Впоследствии они добавили, что она движется в направлении Кировоградской области. Воздушные Силы уточнили, что речь идет о пусках баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения с Юга! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– написали защитники неба.

В конце концов они отметили, что целью пуска является именно Киев – впоследствии там раздались взрывы. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия. В то же время данные о последствиях уточняются.

Об отбое тревог сообщили в 11:04.

Атака на Украину ночью