В России взрыв газа обрушил подъезд многоэтажки: люди – под завалами, есть жертвы

7 февраля 2023, 18:13
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В России в результате взрыва газа упал подъезд многоэтажки. Люди оказались под завалами.

Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов. 24 Канал. Инцидент произошел в городе Ефремов Тульской области.

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В России обрушился подъезд жилого дома

В Ефремове Тульской области 7 февраля обрушился подъезд дома. Многоэтажка находится на улице Химиков, 2.

Причиной инцидента стал взрыв газа в одной из квартир. Это уже подтвердили в местной прокуратуре.

В России обрушился подъезд: видео

На место происшествия выехали спасатели. Взрыв в 5-этажке полностью разрушил 7 квартир.

Жители дома оказались под завалами. Данные о пострадавших уточняют.

Спасатели ищут людей под завалами: видео

Впоследствии в экстренных службах сообщили, что:

  • 5 россиян погибли;
  • еще трое могут находиться под завалами;
  • пятеро жителей вытянули живыми;
  • четверо получили ранения.

Смотрите видео с места происшествия

В МЧС сообщили, что причиной взрыва вероятнее всего является неисправность газового оборудования.

Завалы все еще продолжают разбирать. Так что количество мертвых и травмированных россиян еще может возрасти.

Взрыв газа завалил целый подъезд: видео

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Смотрите фото с места происшествия / Фото российские телеграмм-каналы

 

Автор: Ольга Котів