В России взрыв газа обрушил подъезд многоэтажки: люди – под завалами, есть жертвы
В России в результате взрыва газа упал подъезд многоэтажки. Люди оказались под завалами.
Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-каналов. 24 Канал. Инцидент произошел в городе Ефремов Тульской области.
Интересно В Белгородской области был "хлопок": СМИ пишут о падении ракеты или самолета
В России обрушился подъезд жилого дома
В Ефремове Тульской области 7 февраля обрушился подъезд дома. Многоэтажка находится на улице Химиков, 2.
Причиной инцидента стал взрыв газа в одной из квартир. Это уже подтвердили в местной прокуратуре.
В России обрушился подъезд: видео
На место происшествия выехали спасатели. Взрыв в 5-этажке полностью разрушил 7 квартир.
Жители дома оказались под завалами. Данные о пострадавших уточняют.
Спасатели ищут людей под завалами: видео
Впоследствии в экстренных службах сообщили, что:
- 5 россиян погибли;
- еще трое могут находиться под завалами;
- пятеро жителей вытянули живыми;
- четверо получили ранения.
Смотрите видео с места происшествия
В МЧС сообщили, что причиной взрыва вероятнее всего является неисправность газового оборудования.
Завалы все еще продолжают разбирать. Так что количество мертвых и травмированных россиян еще может возрасти.
Взрыв газа завалил целый подъезд: видео
"Хлопок" в России: коротко
- В Белгородской области 4 февраля в очередной раз случился "хлопок". В Борисовке на заводе вспыхнул пожар. Огонь долго не могли потушить.
- После этого там объявили бессрочный "желтый" уровень террористической угрозы. По данным местного губернатора, россияне не пострадали.
- На следующий день в американском Институте изучения войны заявили, что "хлопок" в Белгородской области может еще больше нарушить логистику россиян в Украине. Ведь на предприятии, где произошел инцидент, вероятно, производят важные металлоконструкции.
- Западные СМИ считают, что в России могут быть напуганы работой беспилотников, через деятельность которых "хлопок" посетил Саратов и Рязань.
Смотрите фото с места происшествия / Фото российские телеграмм-каналы