Отправят погибать за непонятные цели: Подоляк об электронных повестках в России

В России приравняют электронные повестки к бумажным. Их будут отправлять в так называемый электронный кабинет через государственные услуги. А через 7 дней будут начинать действовать определенные ограничения. Впрочем, никакой масштабной мобилизации россияне не объявят.

Об этом в эфире 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил другую проблему врага и касается она не "живой силы".

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Карма в действии

Михаил Подоляк пояснил, что россияне не будут объявлять масштабную мобилизацию, поскольку очень зависят от реакции общества. А она, конечно, не будет положительной при таких событиях.

"Все выглядит иронично и кармично. Ведь они же думали, что 2 – 3 недели и все будет решено. Но сегодня все только хуже – россиянам запретят выезжать, брать кредит, открывать бизнес, управлять автомобилем. То есть превратят в полноценных рабов", – предположил недалекое будущее россиян Подоляк.

Михаил Подоляк о мобилизации в России: смотреть видео

Знают, какую цену заплатят

Россия уже видит свой финал и четко понимает, какую цену заплатит, считает чиновник. Россияне напуганы и не имеют никакого права голоса, как и возможности отказаться от своих будущих повесток.

Им ясно сказали: мы вас будем держать как "мясо", которое отправим погибать за непонятные цели в оккупационной войне. Вас всех исторически ненавидят. У нас другая ситуация – мы защищаем свои территории, защищаем семьи, понимаем мотивацию. Мы защищаем право Украины существовать как государства – это фундаментальное отличие от России,

– отметил советник.

Проблема России

Несмотря на столь массовый набор "живой силы", в России проблема совсем с другим. Михаил Подоляк подчеркнул, что можно набрать любое количество людей, но вопрос – чем они будут воевать.

"Россия теряет инструментальную возможность ведения войны. Я имею в виду снаряды, ракеты, бронетехнику. Она не рассчитывала, что Украина будет 14 месяцев обороняться и наступать в ответ", – добавил он.

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