Отправят погибать за непонятные цели: Подоляк об электронных повестках в России
В России приравняют электронные повестки к бумажным. Их будут отправлять в так называемый электронный кабинет через государственные услуги. А через 7 дней будут начинать действовать определенные ограничения. Впрочем, никакой масштабной мобилизации россияне не объявят.
Об этом в эфире 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил другую проблему врага и касается она не "живой силы".
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Карма в действии
Михаил Подоляк пояснил, что россияне не будут объявлять масштабную мобилизацию, поскольку очень зависят от реакции общества. А она, конечно, не будет положительной при таких событиях.
"Все выглядит иронично и кармично. Ведь они же думали, что 2 – 3 недели и все будет решено. Но сегодня все только хуже – россиянам запретят выезжать, брать кредит, открывать бизнес, управлять автомобилем. То есть превратят в полноценных рабов", – предположил недалекое будущее россиян Подоляк.
Михаил Подоляк о мобилизации в России: смотреть видео
Знают, какую цену заплатят
Россия уже видит свой финал и четко понимает, какую цену заплатит, считает чиновник. Россияне напуганы и не имеют никакого права голоса, как и возможности отказаться от своих будущих повесток.
Им ясно сказали: мы вас будем держать как "мясо", которое отправим погибать за непонятные цели в оккупационной войне. Вас всех исторически ненавидят. У нас другая ситуация – мы защищаем свои территории, защищаем семьи, понимаем мотивацию. Мы защищаем право Украины существовать как государства – это фундаментальное отличие от России,
– отметил советник.
Проблема России
Несмотря на столь массовый набор "живой силы", в России проблема совсем с другим. Михаил Подоляк подчеркнул, что можно набрать любое количество людей, но вопрос – чем они будут воевать.
"Россия теряет инструментальную возможность ведения войны. Я имею в виду снаряды, ракеты, бронетехнику. Она не рассчитывала, что Украина будет 14 месяцев обороняться и наступать в ответ", – добавил он.
Электронные повестки в России: что известно
- В российском генштабе сообщили, что с 1 апреля россиянам будут посылать электронные повестки через госуслуги. Интересно, что после этого сервис убрал возможность удалить учетную запись пользователя.
- Из-за последних новшеств у россиян паника – в соцсетях обсуждают вероятную массовую мобилизацию и бегут за границу. И даже это не спасет от ответственности. Ибо если гражданин не отреагирует на повестку и не явится в военкомат, его приравняют к преступнику.
- Если россиянину пришла повестка и он не успел уехать за границу, его уже никуда не выпустят. Такое решение приняла российская госдума 11 апреля. Для уклонистов будут действовать специальные ограничения на управление автомобилем.