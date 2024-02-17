В Ижевске вспыхнул масштабный пожар в ТЦ, где оккупанты изготавливали дроны, – СМИ
В России снова неспокойно. СМИ сообщают о пожаре, который загорелся там, где россияне изготавливали беспилотные летательные аппараты.
Российские телеграм-каналы пишут, что в Ижевске ночью был крупный пожар в помещение торгового центра, которое ранее отдали под производство БпЛА. В МЧС заявили, что горело “производственное здание”, передает 24 Канал.
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Площадь составляла 3 500 квадратных метров
Крупный пожар произошел в Ижевске в ночь на 17 февраля. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров.
Деятельность предприятия, на котором произошел пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Причины возгорания неизвестны.
Телеграмм-каналы пишут, что по этому адресу расположено химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, еще в 2023 году отдали под производство беспилотников.
В России вспыхнул пожар: смотрите видео
В Курской области горела нефтебаза
- Поздно вечером 14 февраля в Курской области прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что там вспыхнул пожар на нефтебазе. Причем информацию об этом подтвердила местная власть.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт решил пожаловаться на ситуацию. Мол, якобы произошла атака украинского дрона, в результате которой и вспыхнула нефтебаза в Курском районе. В то же время он взялся уверять, что пострадавших якобы нет. Также попросил сохранять спокойствие местных жителей.
- Впоследствии журналисты начали писать, что вспыхнул резервуар объемом 100 тонн. На месте продолжают работать пожарные.