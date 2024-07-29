Россию атаковали дроны, в Кривом Роге были взрывы: хронология 887 дня войны
Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 887 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские телеграмм-каналы пишут, что в Томаровке Белгородской области России в ночь на 29 июля загорелась подстанция. Там отмечают, что это произошло якобы после атаки дронов. Губернатор Воронежской области сообщил о сбивании дрона над регионом. Он отметил, что в результате его падения поврежден коммунальный объект. По информации российского губернатора, обошлось без пострадавших. Около 00:29 в Орловской области местные сообщили о мощных взрывах. Уже через полчаса губернатор рассказал, что они стали следствием атаки дронов. Он сообщил об "успешной" работе ПВО и якобы сбитии двух украинских беспилотников на территории Глазуновского района. Он также признал повреждение электростанции. Как сообщают корреспонденты "Суспільного", взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 1:26. Там звучала воздушная тревога из-за активности "Шахедов", в частности, из-за прямой угрозы для города. Около полуночи 29 июля российская армия начала террор дронами-камикадзе типа "Шахед". Для ряда областей объявляли воздушную тревогу. Россияне до сих пор преимущественно поддерживают войну в Украине. Они считают ее оборонительной и справедливой. Есть даже случаи, когда российские родители оказывали давление на своих сыновей, чтобы те шли служить в армию. В то же время все больше россиян начинают склоняться к переговорам. В прошлом месяце 77% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение Путина вторгнуться в Украину. Высказались против всего 17%, а 6% не определились. В то же время "Левада-центр" зафиксировал рекордное количество россиян, которые считают, что сейчас благоприятное время для переговоров. Таких зафиксировали 58.
В Белгородской области пылала подстанция в Белгородской области
В Орловской области дроны повредили электростанцию
В Кривом Роге были взрывы
Россияне запускали "Шахеды"
До сих пор ли россияне поддерживают войну
Российские телеграмм-каналы пишут, что в Томаровке Белгородской области России в ночь на 29 июля загорелась подстанция. Там отмечают, что это произошло якобы после атаки дронов.
Губернатор Воронежской области сообщил о сбивании дрона над регионом. Он отметил, что в результате его падения поврежден коммунальный объект. По информации российского губернатора, обошлось без пострадавших.
Около 00:29 в Орловской области местные сообщили о мощных взрывах. Уже через полчаса губернатор рассказал, что они стали следствием атаки дронов. Он сообщил об "успешной" работе ПВО и якобы сбитии двух украинских беспилотников на территории Глазуновского района.
Он также признал повреждение электростанции.
Как сообщают корреспонденты "Суспільного", взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 1:26. Там звучала воздушная тревога из-за активности "Шахедов", в частности, из-за прямой угрозы для города.
Около полуночи 29 июля российская армия начала террор дронами-камикадзе типа "Шахед". Для ряда областей объявляли воздушную тревогу.
Россияне до сих пор преимущественно поддерживают войну в Украине. Они считают ее оборонительной и справедливой.
Есть даже случаи, когда российские родители оказывали давление на своих сыновей, чтобы те шли служить в армию. В то же время все больше россиян начинают склоняться к переговорам.
В прошлом месяце 77% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение Путина вторгнуться в Украину. Высказались против всего 17%, а 6% не определились. В то же время "Левада-центр" зафиксировал рекордное количество россиян, которые считают, что сейчас благоприятное время для переговоров. Таких зафиксировали 58.