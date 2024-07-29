Россию атаковали дроны, в Кривом Роге были взрывы: хронология 887 дня войны

29 июля 2024, 07:01
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Россия продолжает вести против Украины преступную полномасштабную войну. В то же время наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 887 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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06:43, 29 июля

В Белгородской области пылала подстанция в Белгородской области

Российские телеграмм-каналы пишут, что в Томаровке Белгородской области России в ночь на 29 июля загорелась подстанция. Там отмечают, что это произошло якобы после атаки дронов.

Губернатор Воронежской области сообщил о сбивании дрона над регионом. Он отметил, что в результате его падения поврежден коммунальный объект. По информации российского губернатора, обошлось без пострадавших.

06:42, 29 июля

В Орловской области дроны повредили электростанцию

Около 00:29 в Орловской области местные сообщили о мощных взрывах. Уже через полчаса губернатор рассказал, что они стали следствием атаки дронов. Он сообщил об "успешной" работе ПВО и якобы сбитии двух украинских беспилотников на территории Глазуновского района.

Он также признал повреждение электростанции.

06:40, 29 июля

В Кривом Роге были взрывы

Как сообщают корреспонденты "Суспільного", взрывы в Кривом Роге прогремели примерно в 1:26. Там звучала воздушная тревога из-за активности "Шахедов", в частности, из-за прямой угрозы для города.

06:39, 29 июля

Россияне запускали "Шахеды"

Около полуночи 29 июля российская армия начала террор дронами-камикадзе типа "Шахед". Для ряда областей объявляли воздушную тревогу.

06:37, 29 июля

До сих пор ли россияне поддерживают войну

Россияне до сих пор преимущественно поддерживают войну в Украине. Они считают ее оборонительной и справедливой.

Есть даже случаи, когда российские родители оказывали давление на своих сыновей, чтобы те шли служить в армию. В то же время все больше россиян начинают склоняться к переговорам.

В прошлом месяце 77% опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение Путина вторгнуться в Украину. Высказались против всего 17%, а 6% не определились. В то же время "Левада-центр" зафиксировал рекордное количество россиян, которые считают, что сейчас благоприятное время для переговоров. Таких зафиксировали 58.

Автор: Вікторія Кульженко