Будут последствия для ВПК: военный обозреватель объяснил значение атак на завод и нефтебазу в России

В течение недели на территории России неоднократно происходили "хлопки" на военных и стратегических объектах. И такое распространение географии поражённых целей от Санкт-Петербурга до Ростова не может не радовать.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что поражение нефтебазы в Клинцах примечательно тем, что именно этот населенный пункт оккупанты используют как своеобразную логистическую базу.

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Чем важны уничтоженные российские объекты

Ни для кого не было секретом, что Россия использовала нефтебазу в Клинце для обеспечения нужд своих военных. Сохранявшимся на этом объекте топливом захватчики заправляли свою технику, которая затем двигалась в направлении линии фронта. В частности, это помогало России в попытках штурмовать украинские позиции вблизи Купянска.

Это все нужно уничтожать, поскольку это вполне законные военные цели,

– убежден Мусиенко.

Также 19 января стало известно, что неизвестные беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод. На нем производили "начинку" для разнообразного российского вооружения, поэтому поражение его мощностей очень ценно.

"(Уничтожение порохового завода – 24 Канал) будет иметь последствия для дальнейшего производства других заводов (российского ВПК – 24 Канал), которые получали порох с этого предприятия. Они использовали его для производства различных снарядов, мин и боеприпасов", – отметил военный эксперт.

Успех таких атак на российские объекты можно считать достаточно положительной тенденцией в контексте плана по перенесению боевых действий на территорию страны-агрессорки.

Что происходит на территории России