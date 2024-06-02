Карма настигла: грузовик со снарядами для РСЗО попал в массовое ДТП в России

В России грузовик со снарядами для системы залпового огня попал в массовое ДТП. Это произошло во Владимирской области страны-агрессора.

Известно, что в результате инцидента пострадало несколько человек. Об этом сообщают в росСМИ, информирует 24 Канал.

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В России грузовик со снарядами для РСЗО попал в ДТП

В российских медиа сообщают, что авария произошла 31 мая на трассе М7 Волга.

По предварительным данным, несколько грузовиков Минобороны перевозили снаряды для РСЗО "Ураган",

– говорится в сообщении.

Водитель одного из КАМАЗов, которому по данным 61 год, не выдержал дистанцию от ехавшего впереди грузовика напарника,, и въехал в него. Сообщается, что от удара первый автомобиль протаранил Ларгус, который ехал впереди, а тот влетел в 2 другие автомобили.

Серьезные травмы получил виновник ДТП, он госпитализирован с закрытым переломом грудины и ног. Женщина, которая сидела за рулем одной из легковушек, также получила травму головы и была доставлена в больницу. В сообщении российских медиа сообщается, что снаряды не были сведены и не сдетонировали и их "отвезут в место назначения".

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