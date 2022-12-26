Россия задумала открыть центры подготовки бойцов по всей стране по примеру Чечни

В России хотят открыть центры подготовки военных по всей стране по аналогии с российским университетом спецназа в Чечне. С такой инициативой кремлевские представители уже обратились к президенту России Владимиру Путину.

Инициатива уже на столе у диктатора

В частности, росСМИ сообщили, что создать такие центры предложили вице-премьер России Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко.

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Мы обратились к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать подобные центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проделана, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части России,

– заявил Трутнев.

По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе Даниила Мартынова.

"Задача этих центров очень проста – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", – добавил Трутнев.

Как Россия проводит мобилизацию

Оккупанты хотят увеличить свое войско до полутора миллионов единиц живой силы. Однако британский министр обороны Бен Уоллес говорит, что минимум 50% боеспособности войск Россия потеряла.

Мобилизация в России стала очень сенситивной темой. Оно и не удивительно, ведь многих жителей страны этот вопрос затронул.

Отметим, что в России мобилизуют и многодетных, и больных, и стариков. Недавно военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что большинство "ложно призванных" за мобилизацией российских военных "сами виноваты", "дескать, сами добровольно написали рапорты".

Вероятно, в России пытаются всеми силами нарастить боевую готовность, чтобы хоть как-то перекрыть потери в войне против Украины. Которые, к слову, растут колоссальными темпами. Да, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 550 российских кафиров , а общие боевые потери их армии достигли 102 600 воинов. И это далеко не конец, пока Россия не приняла решение о выводе своих войск из нашей страны. А если они надеются, что такие вот центры им помогут, очень ошибаются. Пусть лучше посмотрят на цифры, сколько мужчин покинуло их мать-Россию с начала "долевой мобилизации". Или зеки-вагнеровцы уже тоже заканчиваются?

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