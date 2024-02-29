А что случилось: Россия планирует возобновить производство самолетов А-50
В России анонсировали перезапуск производства самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Там это решение подкрепили "весомым" объяснением.
Вечером 23 февраля стало известно о сбитии вражеского А-50. Это уже второе воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которое удалось ликвидировать украинским Силам с начала 2024 года.
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Перезапуск производства А-50 в России
Ряды российской авиации уменьшились из-за уничтожения украинскими Силами самолетов А-50 вечером 23 февраля. После этого в России вдруг решили "придать второе дыхание" производству самолета ДРЛО А-50.
Уже сегодня, 29 февраля, в росСМИ распространили заявление гендиректора российской корпорации "Ростех" Сергея Чемезова о возобновлении производства самолетов А-50.
Чемезов объяснил это тем, что такие самолеты нужны вооруженным силам России. Однако это не единственная причина, которую он озвучил. Что более, в России начали фантазировать об "успехе экспорта" этих воздушных судов.
Так, по словам гендеректора "Ростех", перезапуск производства А-50 также делают и из-за того, что они якобы "очень хорошо идут на экспорт".
"Ростех" планирует возобновить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, поскольку он нужен сс России и "очень хорошо идет на экспорт",
– заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Уничтожение А-50: основное
- Второй российский самолет А-50 навсегда "приземлили" над Азовским морем.
- В сбитом вражеском воздушном судне находился экипаж из 10 россиян. В Главном управлении разведки сообщили, что все оккупанты на борту погибли. Среди погибших было 5 майоров, 3 капитана, прапорщик и лейтенант.
- Такая потеря является довольно серьезной и однозначно ослабляет потенциал врага.
- Известно, что самолет оккупантов потерпел катастрофу в районе села Трудовая Армения в Краснодарском крае. Появились спутниковые кадры с места падения вражеского борта.
- Сегодня, 29 февраля, представитель Воздушных сил заявил, что российских самолетов А-50 не наблюдают в небе уже четвертый день.