Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как в России меняют структуру власти?

В среду, 11 февраля, Владимир Путин подписал указ, которым определил Генштаб России основным органом управления войсками Росгвардии.

Документ предусматривает, что Генеральный штаб будет организовывать командование и управление подразделениями Росгвардии как в мирное, так и в военное время, участвовать в разработке планов развития войск и отвечать за поддержание боевой и мобилизационной готовности.

Кроме того, указ возлагает на Генштаб ответственность за подготовку, разведку, боевое обеспечение и создание систем управления для Росгвардии.

Ранее также сообщалось, что Совет безопасности России рассматривает возможность ликвидации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с последующим присоединением части его сотрудников к Росгвардии. По данным источников, в состав могут быть переведены до 50 тысяч сотрудников спасательного корпуса, а также саперы и другие специалисты.

Вероятно, Путин стремится к таким изменениям для усиления защиты своего режима, в частности учитывая то, что Росгвардия не вступила в противостояние с силами ЧВК "Вагнер" во время мятежа в июне 2023 года,

– добавили в ISW.

Росгвардия была создана в 2016 году путем подчинения части силовых подразделений МВД непосредственно главе Кремля. Считается, что Путин намеренно нечетко определил полномочия Росгвардии, чтобы иметь прямой инструмент контроля за протестами и предотвращения возможных переворотов.

После слабой реакции Росгвардии на мятеж 2023 года, а также попыток руководства использовать ситуацию для расширения собственных полномочий, Путин мог начать воспринимать структуру как потенциальный риск для себя.

По словам аналитиков, передача Росгвардии и части подразделений МЧС под контроль Генштаба значительно расширит влияние Герасимова на силовой блок, что вознаграждает его за лояльность и свидетельствует о сохранении ключевых позиций в ближайшем окружении Путина.

