Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Читайте также Украина и Россия имели по несколько продвижений: отчет и карты ISW за 11 февраля
Как в России меняют структуру власти?
В среду, 11 февраля, Владимир Путин подписал указ, которым определил Генштаб России основным органом управления войсками Росгвардии.
Документ предусматривает, что Генеральный штаб будет организовывать командование и управление подразделениями Росгвардии как в мирное, так и в военное время, участвовать в разработке планов развития войск и отвечать за поддержание боевой и мобилизационной готовности.
Кроме того, указ возлагает на Генштаб ответственность за подготовку, разведку, боевое обеспечение и создание систем управления для Росгвардии.
Ранее также сообщалось, что Совет безопасности России рассматривает возможность ликвидации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с последующим присоединением части его сотрудников к Росгвардии. По данным источников, в состав могут быть переведены до 50 тысяч сотрудников спасательного корпуса, а также саперы и другие специалисты.
Вероятно, Путин стремится к таким изменениям для усиления защиты своего режима, в частности учитывая то, что Росгвардия не вступила в противостояние с силами ЧВК "Вагнер" во время мятежа в июне 2023 года,
– добавили в ISW.
Росгвардия была создана в 2016 году путем подчинения части силовых подразделений МВД непосредственно главе Кремля. Считается, что Путин намеренно нечетко определил полномочия Росгвардии, чтобы иметь прямой инструмент контроля за протестами и предотвращения возможных переворотов.
После слабой реакции Росгвардии на мятеж 2023 года, а также попыток руководства использовать ситуацию для расширения собственных полномочий, Путин мог начать воспринимать структуру как потенциальный риск для себя.
По словам аналитиков, передача Росгвардии и части подразделений МЧС под контроль Генштаба значительно расширит влияние Герасимова на силовой блок, что вознаграждает его за лояльность и свидетельствует о сохранении ключевых позиций в ближайшем окружении Путина.
Россияне готовятся к новому наступлению?
Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко сообщил, что Россия продолжает концентрировать основные усилия на восточном и южном направлениях. Туда противник активно перебрасывает личный состав и технику, что может свидетельствовать о подготовке к более масштабным действиям весной.
По его словам, враг планирует усилить штурмовые действия и попытаться нарастить темп наступления. В то же время он подчеркнул, что украинские Силы обороны вряд ли позволят оккупантам реализовать эти намерения.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.