Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як у Росії змінюють структуру влади?

У середу, 11 лютого, Володимир Путін підписав указ, яким визначив Генштаб Росії основним органом управління військами Росгвардії.

Документ передбачає, що Генеральний штаб організовуватиме командування та управління підрозділами Росгвардії як у мирний, так і у воєнний час, братиме участь у розробці планів розвитку військ та відповідатиме за підтримання бойової і мобілізаційної готовності.

Крім того, указ покладає на Генштаб відповідальність за підготовку, розвідку, бойове забезпечення та створення систем управління для Росгвардії.

Раніше також повідомлялося, що Рада безпеки Росії розглядає можливість ліквідації Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) із подальшим приєднанням частини його співробітників до Росгвардії. За даними джерел, до складу можуть бути переведені до 50 тисяч співробітників рятувального корпусу, а також сапери та інші фахівці.

Ймовірно, Путін прагне таких змін для посилення захисту свого режиму, зокрема з огляду на те, що Росгвардія не вступила у протистояння з силами ПВК "Вагнер" під час заколоту в червні 2023 року,

Росгвардію було створено у 2016 році шляхом підпорядкування частини силових підрозділів МВС безпосередньо очільнику Кремля. Вважається, що Путін навмисно нечітко визначив повноваження Росгвардії, щоб мати прямий інструмент контролю за протестами та запобігання можливим переворотам.

Після слабкої реакції Росгвардії на заколот 2023 року, а також спроб керівництва використати ситуацію для розширення власних повноважень, Путін міг почати сприймати структуру як потенційний ризик для себе.

За словами аналітиків, передача Росгвардії та частини підрозділів МНС під контроль Генштабу значно розширить вплив Герасимова на силовий блок, що винагороджує його за лояльність та свідчить про збереження ключових позицій у найближчому оточенні Путіна.

