Причастен к ударам по "Амстору" и дому в Днепре: в России нашли мертвым Дмитрия Голенкова

В понедельник, 21 октября, ГУР отчиталось о ликвидации очередного военного преступника, который скрывался под Брянском. Речь идет о Дмитрии Голенкове.

В ГУР указали, что Голенкова днем ранее утром нашли мертвым в яблоневом саду села Супонево под Брянском на России.

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Дмитрий Голенков ликвидирован в России

Так, Дмитрий Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Оккупант занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения,

– указали в ГУР.

Также Голенков ответственный за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года. Тогда в результате российского террора погибли 46 гражданских украинцев, среди них – 6 детей.



"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком", – уточнили в разведке.

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Кто причастен к ракетному удару по Днепру

Ранее СБУ установила имена всех оккупантов, которые причастны к удару по дому в Днепре. Кроме Дмитрия Голенкова, среди них были такие имена: