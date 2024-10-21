Причастен к ударам по "Амстору" и дому в Днепре: в России нашли мертвым Дмитрия Голенкова
Источник:ГУР
В понедельник, 21 октября, ГУР отчиталось о ликвидации очередного военного преступника, который скрывался под Брянском. Речь идет о Дмитрии Голенкове.
В ГУР указали, что Голенкова днем ранее утром нашли мертвым в яблоневом саду села Супонево под Брянском на России.
Смотрите также Может ли Украина создать ядерную бомбу: 5 проблем, мешающих это осуществить
Дмитрий Голенков ликвидирован в России
Так, Дмитрий Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Оккупант занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.
Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения,
– указали в ГУР.
Также Голенков ответственный за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года. Тогда в результате российского террора погибли 46 гражданских украинцев, среди них – 6 детей.
"Тело российского военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком", – уточнили в разведке.
Обратите внимание! По этическим соображениям 24 Канал не может показать кадры, опубликованные ГУР. Их можно посмотреть по ссылке, однако следует учитывать, что на видео чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+.
Кто причастен к ракетному удару по Днепру
Ранее СБУ установила имена всех оккупантов, которые причастны к удару по дому в Днепре. Кроме Дмитрия Голенкова, среди них были такие имена:
- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич;
- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар;
- инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений.