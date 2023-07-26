"Поскольку воевал": в России не посадили оккупанта, сбившего насмерть двух человек

Российский суд освободил от ответственности россиянина, сбившего двух человек насмерть. Основанием стало то, что мужчина воевал против Украины и "проявлял мужество".

В 2022 году россиянин Владислав Устинов сбил насмерть двух человек, однако не понес наказание. Суд решил, что воюющий против Украины человек "не несет угрозы обществу".

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Не наказали за убийство, потому что убивал

Российский суд сослался на то, что с момента совершения преступления мужчина "выполняет боевые задания" в Украине, поэтому "не несет угрозы обществу". Кроме того, командование оккупантов охарактеризовало его как военнослужащего, проявляющего мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки.

Хабаровский суд еще в мае 2022 признал виновным россиянина за совершение ДТП, во время которого погибли два человека. Сама авария произошла более полутора лет назад. Однако после публикации решения вмешалась судебная коллегия ВС по делам военнослужащих.

Она сослалась на статью, согласно которой лицо, совершившее нетяжкое преступление может быть освобождено, если не представляет опасности для окружающих. Сбитие двух людей насмерть оказалось "преступлением средней тяжести". Смягчающим обстоятельством стало то, что преступник "сделал это впервые" и "покаялся".

Адвокат оккупанта уже уверен, что теперь суд будет чаще использовать участие в кровопролитной войне против Украины как основание для увольнения.

Таких случаев станет только больше