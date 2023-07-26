У 2022 році росіянин Владислав Устинов збив насмерть двох осіб, проте не поніс покарання. Суд вирішив, що чоловік, який воює проти України "не несе загрози суспільству".

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Не покарали за вбивство, бо вбивав

Російський суд послався на те, що з моменту скоєння злочину чоловік "виконує бойові завдання" в Україні, тому "не несе загрози суспільству". Окрім цього, командування окупантів охарактеризувало його як військовослужбовця, що виявляє мужність, відвагу та високий рівень професійної підготовки.

Хабаровський суд ще у травні 2022 року визнав винним росіянина за скоєння ДТП, під час якого загинуло дві людини. Сама аварія сталася понад півтора року тому. Однак після публікації рішення, втрутилася судова колегія ЗС у справах військовослужбовців.

Вона послалася на статтю, згідно з якою особа, яка вчинила нетяжкий злочин може бути звільнена, якщо не становить небезпеки для оточення. Збиття двох людей насмерть виявилося "злочином середньої тяжкості". Пом'якшувальною обставиною стало те, що злочинець "зробив це вперше" та "покаявся".

Адвокат окупанта уже впевнений, що тепер суд частіше використовуватиме участь у кровопролитній війні проти України як підставу для звільнення.

Таких випадків стане тільки більше