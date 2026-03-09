Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Как работает цензура в российском кино?
В России фильмы запрещают или вытесняют из проката из-за жалоб "общественных активистов", вмешательства силовиков или просто из-за несоответствия военной риторике – фактически ни один из этих механизмов не предусмотрен законом.
В частности, картина "Ветер" Сергея Члиянца, которую признали лучшим российским фильмом 2025 года по версии премии "Белый слон" не попала на фестиваль "Маяк" после того, как куратор из силового ведомства ознакомился с содержанием. Фильм "Сказка" Александра Сокурова также получил отказ в прокатном удостоверении без каких-либо официальных объяснений.
Аналогичная судьба постигла якутский фильм "Айта" Степана Бурнашева: лента окупила бюджет в десять раз, однако потеряла прокатное разрешение с формулировкой о "демонстрации национального неравенства".
По словам СВР, даже наличие прокатного удостоверения, как в случае "Нууччи" Владимира Мункуева, не гарантирует выхода на экраны: достаточно публичных обвинений в "русофобии".
Между тем Борис Хлебников и Наталья Мещанинова – одни из самых признанных в стране кинематографистов, которые не уехали, – просто перестали получать работу.
Без приговоров, без официальных запретов: индустрия научилась обходиться без них сама. Самоцензура стала дешевле и надежнее любого государственного указа,
– добавили в разведке.
Показательно также, что даже внутри российского культурного истеблишмента это начинают признавать. В частности, режиссер Алексей Герман-младший на круглом столе в Госдуме по поддержке кинематографа осторожно выступил против чрезмерного контроля, попросив хотя бы объяснить правила: что снимать можно, а что нет.
Часть его коллег пошла дальше и даже предложила возврат к советской модели с формализованной цензурой и "профессиональными" цензорами.
Власть ожидает "бума патриотического кино" и не понимает, почему его нет. Но именно она уничтожила среду, в которой любое кино вообще могло появляться,
– подытожили в СВР.
Цензура касается не только кино
Роскомнадзор продолжает усиливать контроль над цифровым пространством в России. В декабре 2025 года стало известно о блокировке еще одного популярного сервиса – мессенджера Snapchat.
Роскомнадзор также заблокировал игровую платформу Roblox и сервис для видеозвонков FaceTime от Apple. Ранее под запрет попал и один из самых популярных в стране мессенджеров – WhatsApp.
Кроме этого, 10 февраля россияне начали жаловаться на проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. Позже выяснилось, что Роскомнадзор начал его блокировать.