Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как работает цензура в российском кино?

В России фильмы запрещают или вытесняют из проката из-за жалоб "общественных активистов", вмешательства силовиков или просто из-за несоответствия военной риторике – фактически ни один из этих механизмов не предусмотрен законом.

В частности, картина "Ветер" Сергея Члиянца, которую признали лучшим российским фильмом 2025 года по версии премии "Белый слон" не попала на фестиваль "Маяк" после того, как куратор из силового ведомства ознакомился с содержанием. Фильм "Сказка" Александра Сокурова также получил отказ в прокатном удостоверении без каких-либо официальных объяснений.

Аналогичная судьба постигла якутский фильм "Айта" Степана Бурнашева: лента окупила бюджет в десять раз, однако потеряла прокатное разрешение с формулировкой о "демонстрации национального неравенства".

По словам СВР, даже наличие прокатного удостоверения, как в случае "Нууччи" Владимира Мункуева, не гарантирует выхода на экраны: достаточно публичных обвинений в "русофобии".

Между тем Борис Хлебников и Наталья Мещанинова – одни из самых признанных в стране кинематографистов, которые не уехали, – просто перестали получать работу.

Без приговоров, без официальных запретов: индустрия научилась обходиться без них сама. Самоцензура стала дешевле и надежнее любого государственного указа,

– добавили в разведке.

Показательно также, что даже внутри российского культурного истеблишмента это начинают признавать. В частности, режиссер Алексей Герман-младший на круглом столе в Госдуме по поддержке кинематографа осторожно выступил против чрезмерного контроля, попросив хотя бы объяснить правила: что снимать можно, а что нет.

Часть его коллег пошла дальше и даже предложила возврат к советской модели с формализованной цензурой и "профессиональными" цензорами.

Власть ожидает "бума патриотического кино" и не понимает, почему его нет. Но именно она уничтожила среду, в которой любое кино вообще могло появляться,

– подытожили в СВР.

