Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як працює цензура в російському кіно?

У Росії фільми забороняють або витісняють із прокату через скарги "громадських активістів", втручання силовиків або просто через невідповідність воєнній риториці – фактично жоден із цих механізмів не передбачений законом.

Зокрема, картина "Вітер" Сергія Члиянця, яку визнали найкращим російським фільмом 2025 року за версією премії "Білий слон" не потрапила на фестиваль "Маяк" після того, як куратор із силового відомства ознайомився зі змістом. Фільм "Казка" Олександра Сокурова також отримав відмову в прокатному посвідченні без жодних офіційних пояснень.

Аналогічна доля спіткала якутський фільм "Айта" Степана Бурнашева: стрічка окупила бюджет у десять разів, однак втратила прокатний дозвіл з формулюванням про "демонстрацію національної нерівності".

За словами СЗР, навіть наявність прокатного посвідчення, як у випадку "Нууччи" Володимира Мункуєва, не гарантує виходу на екрани: достатньо публічних звинувачень у "русофобії".

Тим часом Борис Хлєбников і Наталія Мєщанінова – одні з найвизнаніших у країні кінематографістів, які не виїхали, – просто перестали отримувати роботу.

Без вироків, без офіційних заборон: індустрія навчилася обходитися без них сама. Самоцензура стала дешевшою і надійнішою за будь-який державний указ,

– додали в розвідці.

Показово також, що навіть усередині російського культурного істеблішменту це починають визнавати. Зокрема, режисер Олексій Герман-Молодший на круглому столі в Держдумі щодо підтримки кінематографа обережно виступив проти надмірного контролю, попросивши хоча б пояснити правила: що знімати можна, а що ні.

Частина його колег пішла далі і навіть запропонувала повернення до радянської моделі з формалізованою цензурою та "професійними" цензорами.

Влада очікує "буму патріотичного кіно" і не розуміє, чому його немає. Але саме вона знищила середовище, в якому будь-яке кіно взагалі могло з'являтися,

– підсумували в СЗР.

Цензура стосується не лише кіно