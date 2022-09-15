"Объявила войну путину": в России отреагировали на визит фон дер Ляен в Киев абсурдными заявлениями

Урсула фон дер Ляен 15 сентября уже третий раз с начала полномасштабной войны посетила Киев. У россиян по этому поводу "зажглось".

Как россияне реагируют на визит европейского лидера в Киев

Российские пропагандисты по-своему трактуют слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен. В частности, они заявляют, что та объявила войну власти миру путину, пишет 24 канал .

Зеленский угостил фон дер Ляен арбузами из деоккупированной Херсонщины

Во время выступления фон дер Ляен отметила, что война в Украине является войной против всего европейского будущего. Поэтому она считает, что благодаря мужеству и солидарности пути проиграют, а Европа победит. Русские же увидели в этих словах объявление войны. Хотя на самом деле война длится более 8 лет, а полномасштабная – с февраля. Начинал ее именно руководитель кремля.



Как россияне реагируют на слова фон дер Ляен / Скриншот

Не смогли россияне упустить слова политики о том, что их страна использует чипы из бытовой техники, чтобы ремонтировать военную.

Сказать такую глупость, это как сказать, что все европейцы вынуждены перейти в свой газопровод, потому что они больше не имеют газа, и это единственный способ получить газ,

– возмущаются россияне.



У россиян запылало из-за высказывания фон дер Ляен / Скриншот

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Главное о визите политики в Киев

В Украине Урсула фон дер Ляен встретилась с президентом Владимиром Зеленским .

Глава государства наградил иностранную чиновницу орденом Ярослава Мудрого I степени. Глава Еврокомиссии поблагодарила и подчеркнула, что это отличие – символ крепкой связи Украины и ЕС.

Фон дер Ляен подчеркнула прогресс по пути Украины в ЕС. Она считает, что все идет по плану. Мол, Евросоюзу нет смысла ускорять этот процесс, ведь Киев сам хорошо с этим справляется.

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