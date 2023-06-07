Все только начинается: в России паникуют из-за возможного распространения рейдов партизан из Белгородщины

РДК и легион "Свобода России" продолжают операцию по освобождению территории России от оккупационного путинского режима. В то же время из-за возможного распространения рейдов российских добровольцев запаниковали пропагандисты, которые ранее призывали бомбить украинские города.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он добавил, что россияне чувствовали себя в безопасности, ведь смотрели на войну в Украине только через экран телефона или телевизор.

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Только начало

Сейчас внимание российских пропагандистов сосредоточено на событиях в Белгородской области. В частности, очень паникует путинская марионетка Маргарита Симоньян из-за колонны военной техники, которая двигается в направлении Белгородщины.

На днях Россия официально признала, что не контролирует населенный пункт Нижняя Товолжанка в Белгородской области. Пока россияне не понимают, что будет с другими населенными пунктами, в которые вошли российские добровольцы.

В то же время, они осознают, что еще "будет взрываться" Курская и Брянская области. Ведь история РДК и легиона "Свобода России" будет продолжаться.

Россияне получили то, что сами сеяла последние годы. Очень удобно, когда война происходит у тебя в телефоне, а выключив его война вообще перестает существовать.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к событиям в Белгородской области. Российские добровольцы действуют

А тут война пришла к ним (россиянам – 24 Канал) и они удивлены. Посидели в бомбоубежище и уже на грани истерики, нервный срыв. "Бедняжки", что же такое? Что произошло? Двое суток и так быстро сдались? Мальчики и девочки у вас все только начинается,

– сказал Ступак.

Почему россияне массово паникуют из-за наступления российских добровольцев: смотрите видео

У россиян расфокус

Бурные события в Беглородской области полностью расфокусировали внимание России. Жителям страны трудно сконцентрироваться, поэтому они пытаются хоть как-то контролировать ситуацию в трех направлениях.

Россияне сосредоточены на:

своей территории;

восточном регионе Украины;

Запорожскому и Херсонскому направлениям.

К тому же Россия чувствует, как каждый день на каждом из этих направлений ситуация ухудшается. На восточном регионе украинские бойцы наступают и уже имеют определенные достижения. В то же время в направлении Запорожья и Херсона оккупанты под давлением ВСУ вынуждены перемещаться на более глубокие позиции, снова рыть окопы, траншеи и минировать поля.

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