Отель, СТО и общежитие: в России похвастались "высокоточными" ударами по "военным объектам"
Российские пропагандисты уже успели похвастаться "точными" ударами по "военным объектам" в Украине, которые совершили этой ночью. Конечно, молчат о разрушенных гражданских домах, СТО, гостинице, рынке и раненых, которые на самом деле были их "целями".
Россияне радуются, что дроны и ракеты поразили "военные и инфраструктурные объекты" в "Киеве и девяти областях". Требуют больше ударов и, похоже, даже не хотят понимать и воспринимать правду о том, что они страна-террорист.
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Россияне называют СТО и гражданские дома "военными объектами"
В частности, пропагандисты издали карту ударов и заявили, что атаки ракет и дронов-камикадзе "Герань-2" в Киеве и области поразили "предположительно состав ВСУ". На самом деле ПВО сбила все цели в столице, а из-за падения вражеских снарядов ранения получили семь человек, в том числе 9-летняя девочка.
На Киевщине в результате российской атаки пострадали еще два человека. Упавшие обломки повредили частные дома и предприятия.
Также в России очень радуются, что украинские власти подтвердили прилет по промобъектам в Дрогобыче на Львовщине, где, по убеждению пропагандистов, "расположены машиностроительные и нефтеперерабатывающие заводы".
Тот факт, что россияне и сами подвергаются атакам дронами никак не повлиял на чувство ответственности.
Как реагируют на удары россияне / Скриншоты из телеграмм-каналов
Главное о российской массированной атаке
- Утром 21 сентября российские войска массированно обстреляли Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Киеве сработало ПВО, в Харькове и на Львовщине есть попадания.
- В Черкассах в результате ракетного удара была повреждена гостиница. Загорелся пожар, также огонь охватил торговые павильоны на рынке. Местные власти заявили о десяти пострадавших, несколько человек оказались под завалами.
- Массированную атаку страна-агрессорка цинично совершила в Международный день мира – день глобального прекращения огня и отказ от насилия.