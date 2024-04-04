В России одновременно горят три завода Путина: фронтовой обзор от Свитана

Практически ни одной ночи в России не проходит без возгораний на военных объектах. За прошедшие сутки поражениям подверглись крупные промышленные предприятия и даже фермерское хозяйство.

Кто мог приложить руку к этим событиям и какова их цель в ежедневном фронтовом обзоре для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Враг не отказался от своих террористических планов. Этой ночью состоялся очередной массированный обстрел "Шахедами" города Харькова. К тому же запускают несколько в одно место, чтобы обстрелять службы, приезжающих оказывать помощь и разбирать разрушения. Такую тактику россияне использовали и в Одессе, и в Кривом Роге, и в других украинских городах.

Взрывы в России

За минувшие сутки горело аж 3 завода на территории России. Неподалеку Ростова-на-Дону горел склад завода, производящего полимеры.

Дело в том, что все заводы, которые поддерживают российскую экономику, которая уже переведена на военные рельсы, об этом заявлял Путин неоднократно, попадают под определение военного объекта,

– заметил полковник в запасе.

Он считает, что за этими действиями, вероятно, стоят или российские партизаны, или украинские спецслужбы. К тому же Ростов недалеко от Кавказа, где живут порабощенные Россией народы, и они тоже могут изъявить желание противостоять диктатору.

Той же ночью в Ростове-на-Дону ярко горел зерновой терминал. Именно там могли хранить зерно, которое оккупанты нагло вывозят из Украины. Его покупает ряд мировых государств, среди которых Турция, Израиль и другие.

Это может быть видовая борьба между группами, экспортирующих зерно, или группами, что его воруют,

– предположил Свитан.

И третьим объектом, где произошло возгорание, стала свиноферма в Белгороде. Это одно из самых мощных фермерских предприятий в России.

"Если это производство пищи – его также можно считать легальной военной целью, ведь поставки происходит и в армию", – добавил военный аналитик.

Сколько средств ПВО нужно Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для защиты неба нашей стране необходимо еще как минимум 5 - 7 установок Patriot.

У союзников Украины есть более 100 комплексов, которые просто пылятся на складах и не используются,

– подчеркнул полковник в запасе.

Однако 5 – 7 комплексов – это минимум, который необходим для того, чтобы прикрыть критически важные места проживания людей или основные инфраструктурные объекты. Для того, чтобы реально полностью закрыть Украину, необходимо около 50 Patriot, отметил Свитан. Но это возможно, ведь у союзников есть такое количество.

Однако аналитик предположил, что затягивание с этим решением происходит из-за политических игр Европы и России.

Потери врага

Бойцы 79 отдельной штурмовой бригады отчитались об активном уничтожении вражеской техники. Так за март военные смогли уничтожить 32 танка и еще 17 подбили, 43 единицы бронированной техники, 10 систем РЭБ и 18 беспилотников.

Это серьезный подход, но это и показывает, что россияне вывели технику на поля. Почва подсохла и они сейчас комплексно начали использовать технику, а это увеличило количество уничтоженной,

– объяснил военный эксперт.

Сейчас в украинской армии есть два мощных средства для выбивания российского железа – беспилотники, операторы дронов в Украине – это специалисты высокого класса, а также метко работает артиллерия.

На Востоке некоторые специалисты работают уже 10 лет, знают каждый участок и им не хватало только снарядов. Поскольку на фронте появились БК, российская техника горела, горит и будет гореть еще и в большом количестве, резюмировал Свитан.