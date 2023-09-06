Один Ту-141 и три Ту-22М3: в России признали успешные удары украинских беспилотников

В России признали повреждение своих самолетов в результате успешных атак беспилотников. Оккупанты потеряли один Ту-141 и три самолета Ту-22М3.

Как пишут пропагандисты, Следственный комитет России на основании данных от ФСБ и минобороны объявил о подозрении и об объявлении в международный розыск украинского военного, информирует 24 Канал. Украинскому военному в России инкриминируют организацию атак беспилотников по территории России и тем самым подтверждают успешность ударов дронов.

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В России признала потери после удара по аэродрому "Дягилево"

В следствии рассматривают две атаки беспилотников в октябре – декабре 2022 года, в результате которых Россия понесла потери в технике и личном составе.

Россияне заявляют, что 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный обломочно-фугасной боевой частью, долетел до российского аэродрома "Шайковка".

Дрон на высоте всего 10 метров над стоянкой бомбардировщиков провел успешный подрыв. Россияне утверждают, что им чудом удалось избежать потерь.

5 декабря 2022 года Украиной якобы был использован советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переработанный в дрон-камикадзе, нанесший удар по аэродрому "Дягилево".

Российские силовики жалуются, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщики Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Трое оккупантов погибли, еще семеро получили ранения.

Украинские военные уничтожили российские самолеты Ил-76

30 августа на аэродроме в Пскове, расположенном в 700 километрах от Украины, прогремели взрывы. В результате удара дронов были уничтожены два вражеских грузовых самолета Ил-76.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил СМИ, что аэродром в Пскове атаковали дроны, запущенные с территории России. По его словам, еще два самолета Ил-76 были повреждены.

В России обвиняли в атаке на Псков страны Балтии, после заявления Буданова в Кремле вдруг отказались от комментариев.