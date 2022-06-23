В России призвали к удару по посольству США в Киеве: боятся из-за поставок РСЗО Украине
В России еще раз отреагировали на поставку оружия в Украину иностранными партнерами. Теперь путинские прихвостни призвали запустить ракеты в киевское посольство США.
Решил, что уместно выражать такие призывы заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швиткин. Об этом сообщили российские СМИ 23 июня.
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Как Швиткин объяснил призыв пускать ракеты в посольство
Это чиновник считает, что Америка якобы хочет развязать третью мировую. Иначе ведь он не может объяснить поставки Украине ракетных комплексов HIMARS.
А Россия, по его мнению, только за мир и против эскалации конфликта. Потому, мол, нужно послать российские ракеты в посольство Штатов. Именно так работает алгоритм логики Швиткина и других представителей Кремля. Однако загадкой остается только то, действительно ли они верят в то, что ракетными ударами несут мир.
Почему россияне боятся HIMARS
С тех пор, как началась речь о предоставлении ВСУ этих американских установок, пропаганда Кремля начала противоречить себе чуть ли не каждый день. Сначала они говорили, что это оружие "никогда не сравнится" с русским. Затем их самые известные рупоры начали показывать карту, где обводили города России, до которых могут долететь ракеты HIMARS с территории Украины.
Эти системы универсальны, поскольку имеют два типа работы:
- обстрел зоны обычными снарядами на расстоянии 70 км;
- запуск ракеты на расстояние до 300 км.
16 июня стало известно, что группа украинских военных уже прошла курс владения этими системами. А 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые HIMARS уже прибыли в Украину. "Лето будет жарким для российских оккупантов", – заметил министр.
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Оккупанты берут пример с террористов
Это только очередной случай, когда россияне только украли чужую идею. Ведь в мире уже есть одна страна, занимающаяся аналогичными действиями.
13 марта из Ирана вылетели несколько ракет, попавших в консульство США в Ираке. Таким образом, террористическое государство не просто боролось против "мирового диктата демократии".
Иранские военные выразили свою поддержку вторжению и террору российской армии, оказываемому на территории Украины. Сразу после ракетного удара в иранских телеграм-каналах появились сообщения с поддержкой российского аналога свастики Z.
Россию могут приравнять к странам Ближнего Востока
Иран признан в США страной, которая спонсирует терроризм. Соединенные Штаты готовятся предоставить такой же "статус" России. Если это сделают, то с россиян смогут снять дипломатический иммунитет.
Благодаря такому решению родственники жертв захватчиков получат возможность обращаться за компенсацией в американские суды. Также признаны спонсорами терроризма Сирия, Ирак, Ливия, Куба, Северная Корея, Южный Йемен и Судан.
Примите во внимание! Верховная Рада 14 апреля официально признала Россию государством-террористом. Также в законопроекте указано, что это тоталитарный неонацистский режим. Поэтому его пропаганда полностью запрещена.
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