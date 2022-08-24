В россии – серьезные проблемы: оккупанты ищут "пушечное мясо" для пехоты среди моряков

24 августа 2022 , 19:56
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Источник:

телеграм Главного управления разведки Минобороны

русские оккупанты пытаются доукомплектовать свои пехотные части за счет солдат из состава ракетных войск и военных моряков. Однако желающих воевать против Украины мало.

Украинская разведка выяснила, что для того, чтобы доукомплектовать участвующие в войне против Украины подразделения, в подразделения ракетных войск стратегического назначения набирают личный состав. Для этого ищут добровольцев.

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Однако желающих воевать действительно мало. Так, на 22 августа такое желание выразили лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.

Командиры соединений и частей морской пехоты русской армии жалуются, что использование их военных приводит к потере ими возможностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций,
– говорят в разведке.

Там подчеркнули, что в результате применения морпехов в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе. Среди них большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на побережье.

"А доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов, которые перед отправкой в зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно снижает боеспособность подразделений", – написала разведка Минобороны.

Потери врага по состоянию на 24 августа

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 45 700 оккупантов. Наибольшие потери захватчики понесли на Донецком направлении.

Кроме того, "минуснули" тысячи единиц вражеской техники:

  • 1 924 танка,
  • 4 243 боевых бронированных машин,
  • 1 036 артиллерийских систем,
  • 266 РСЗО,
  • 177 средств ПВО,
  • 234 самолета,
  • 199 вертолетов,
  • 819 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 196 крылатых ракет,
  • 15 кораблей и катеров,
  • 3 160 автомобильной техники и автоцистерн,
  • 99 единиц специальной техники.

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Автор: Марія Бондар