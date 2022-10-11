В России продолжаются бунты в армии: на востоке "мобики" отказываются выполнять какие-либо приказы
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россия продолжает бросать свое "пушечное мясо" на войну в Украину и масштабно проигрывать на поле боя. Тем временем еще живые "мобики" бунтуют.
Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 11 октября. Украинские герои в 230 дней защищают Украину от полномасштабного российского вторжения.
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Мобилизация и перекидывание противником резервов не позволяют преодолеть защитников и защитниц нашей страны. Между тем, в России продолжаются бунты среди мобилизованных,
– говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на одном из учебных полигонов восточного военного округа "мобики" отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казармы. Речь идет о более чем 100 мобилизованных.
Среди причин такого решения называют:
- низкий уровень обеспечения;
- несоблюдение санитарных норм;
- ненадлежащее питание и отсутствие нормальных условий проживания.
Данные о потерях врага
Тем временем Россия ежедневно теряет свое "пушечное мясо". По состоянию на 11 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 63 110 российских захватчиков. Также уничтожили:
- танков – 2504 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;
- артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;
- РСЗО – 353 единицы;
- средств ПВО – 181 единица;
- самолетов – 268 (+1) единиц;
- вертолетов – 235 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;
- крылатых ракет – 295 (+46) единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;
- специальной техники – 136 единиц.
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