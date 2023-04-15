Три доноса в сутки: как Россия превращается в тоталитарное государство

На Игоря Стрелкова-Гиркина написали донос и теперь его будут проверять на предмет "дискредитации армии России". Об этом сообщают российские паблики, да и сам фигурант дела вроде бы подтвердил это. Данная история свидетельствует о том, что в стране-агрессоре пошла практика внутреннего террора.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что Россия превращается из авторитарного в тоталитарное государство.

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Практика "сдай соседа"

В России пошла политика внутреннего террора, заявил Денис Попович. Он рассказал, что там обнаружили человека, профессионально занимавшегося доносами. За время так называемой "СВО", которая длится уже 14 месяцев, тот написал 922 доноса. В среднем – 3 в сутки.

Раньше мы говорили, что Россия – авторитарное государство, а это уже признак тоталитаризма. Система хочет сдержать социальные всплески и делает таким образом, чтобы люди доносили друг на друга. Кто-то в метро может увидеть какую-нибудь публикацию в телефоне и написать донос на этого человека. В России такая практика увеличилась в десятки раз за последние несколько месяцев,

– сообщил эксперт.

И этот "конвейер" будет все мощнее запускаться, считает Попович, пока в России не будет системного сопротивления.

"Это будет работать, чтобы удержать Путина у власти. Поскольку поражение в войне будет означать для него либо политический, либо физический конец", – отметил спикер.

Денис Попович о системе доносов в России: смотреть видео

Кейс Гиркина

Сама история с Гиркиным, считает военный эксперт, попытка загнать его в какие-то рамки, чтобы тот меньше говорил и критиковал так называемую "СВО", российское минобороны и военное руководство.

"Это признак того, что этот проект может быть закрыт. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. После одного доноса может быть следующий. Он говорит достаточно, о чем можно написать. Каждое выступление на уголовное дело тянет", – сказал Денис Попович.

Доносы в России: интересное