В России распространяют фейк об "украинских мамах, которые просят не возвращать их детей из плена"

Россияне не устают вести свою грязную пропагандистскую работу – распространяют все новые и новые фейки. На этот раз о том, что матери украинских пленных вроде бы просят своих сыновей не возвращаться домой.

Цинизм россиян зашкаливает

Подобные месседжи подкрепляют мотивом, будто родные защитников Украины опасаются, что "их сыновей, мужчин заново отправят на фронт или подвергаются репрессиям".

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А распространяет эти фейки омбудсмен по "правам человека в России" Татьяна Москалькова. Именно она "выводит уровень ватных фантазий на новый уровень".

В ЦПИ заявили, что разбирают десятки подобных фейков и могут констатировать: пропаганда России находится в состоянии информационного голода.

Положительных для россиян новостей с фронта нет, а потому пропагандисты должны прибегать к нелогичным и безосновательным фейкам. Однако те дают слабый эффект даже на население России, а украинцев такими фейками не то что не убедишь, они на них даже не реагируют.

Также в России распространили фейк о якобы свидетельстве украинского военного об употреблении наркотиков сослуживцами, в том числе командирами. Придумали, что военный вроде бы даже был свидетелем обмена боеприпасов на наркотики.

Россия стабильно распространяет фейки об украинских военных

Таким образом, страна-агрессорка пытается сдерживать негативные настроения россиян и формировать "победный портрет". На деле все не так – до победы им далеко, весь мир видит правду и понимает все эти манипуляции.

13 июня состоялся очередной обмен пленным – домой вернулись еще 11 украинских военных. В рамках этого обмена удалось уволить главу Шевченковской ОТГ Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену более 2 месяцев – с 10 марта.

К слову, Россия часто нарушает международные договоренности по поводу пленных – с ними обращаются жестоко. В то время, когда Украина себе не позволяет подобного бесчеловечного отношения, мы ведь кардинально отличаемся от врага.

В то же время, у самых российских военных в войне в Украине уже не выдерживает психика: смотрите видео