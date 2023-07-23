Конфликты обостряются: в России зафиксированы настоящие зверства между нацменьшинствами

Внутренние междоусобия в России становятся все более очевидными. Широкую огласку приобретают инциденты, в которых представители этнических меньшинств жестоко обращаются с россиянами или же наоборот.

Ко всему прочему, российское руководство обеспокоено возможностью нового мятежа. Вероятно, именно поэтому арестовали Игоря Гиркина. Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, общественный деятель, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.

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Арест Игоря Стрелкова-Гиркина указывает на интересные процессы в России. Кремлевские власти во главе с Владимиром Путиным более тщательно следят за тем, чтобы не было нового "марша справедливости".

Вероятно, Кремль предпринимает профилактические меры по центрам влияния на разные группы общества. В этом случае это так называемые "Z-патриоты". По ним отрабатывают для того, чтобы не было мятежа Пригожина 2 или масштабных протестов,

– заметил Павел Лисянский.

Громкие дела в России

Внутриполитическая жизнь в России сейчас не идет в пользу Кремля. Сейчас там происходит достаточно много этнических конфликтов.

В частности, в конце июня в Красноярске мужчина (вероятно мигрант) раскинул по храму РПЦ останки убитого барана. Это, к слову, произошло в день, когда мусульмане отмечали Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман.

Более того, недавно представители этнических меньшинств из Таджикистана сняли скальп с россиянина.

"Ситуация очень обостряется. После ареста Гиркина в Москве были протесты мусульман. Соответственно, ФСБ отрабатывает группы влияния Z-патриотов, чтобы не было еще и мятежа Гиркина", – подчеркнул правозащитник.

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