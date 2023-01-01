В Ростове-на-Дону разыскивают вооруженных вагнеровцев: сбежали, чтобы не воевать

В России становится больше тех, кто предпочитает иметь проблемы с законами своей страны, чем умереть в чужом государстве за империалистические амбиции Путина. Среди них появляются и вагнеровцы.

В частности, с 21 по 22 декабря с территории учебного центра ЧВК "Вагнер" в Луганской области сбежали шесть наемников. В росСМИ предполагают, что вооруженные мужчины могли направиться в Ростовскую область, пишет 24 Канал.

Интересно КНДР передала вагнеровцам оружие: мог ли к этому приложить руку Китай

Вагнеровцев разыскивают

Из-за такого предположения в российском городе уже развешивают ориентировку на розыск вооруженных заключенных из ЧВК "Вагнера" в кафе и ресторанах. О том, что их действительно ищут в этом городе, подтвердил источник местных СМИ в правоохранительных органах.

Также из-за побега вагнеровцев жителей области просят обращать особое внимание на людей в военной форме и при этом соблюдать меры личной безопасности.

Что известно о наемниках-беглецах

Уже давно не секрет, что в "вагнеровцы" вербуют и людей с уголовным прошлым для участия в войне с Украиной. Иногда – прямо из тюрем. Шесть беглецов, как сообщают российские СМИ, были именно бывшими заключенными российских колоний.

Так, согласно опубликованным в росСМИ документам, сбежали от участия в войне граждане:

Узбекистана (три человека),

России,

Беларуси,

Киргизии.

Однако их имена не разглашаются. Также ни у Пригожина, ни в МВД России эту ситуацию не комментируют.

Невероятно просто! Ну кто мог предположить, что если отпустить преступников из тюрем и раздать им оружие, они начнут разбегаться по России, грабить и убивать,

– иронизирует Денис Казанский.

Россияне на фронте не в восторге от так называемой "СВО":