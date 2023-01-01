В Ростове-на-Дону разыскивают вооруженных вагнеровцев: сбежали, чтобы не воевать
В России становится больше тех, кто предпочитает иметь проблемы с законами своей страны, чем умереть в чужом государстве за империалистические амбиции Путина. Среди них появляются и вагнеровцы.
В частности, с 21 по 22 декабря с территории учебного центра ЧВК "Вагнер" в Луганской области сбежали шесть наемников. В росСМИ предполагают, что вооруженные мужчины могли направиться в Ростовскую область, пишет 24 Канал.
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Вагнеровцев разыскивают
Из-за такого предположения в российском городе уже развешивают ориентировку на розыск вооруженных заключенных из ЧВК "Вагнера" в кафе и ресторанах. О том, что их действительно ищут в этом городе, подтвердил источник местных СМИ в правоохранительных органах.
Также из-за побега вагнеровцев жителей области просят обращать особое внимание на людей в военной форме и при этом соблюдать меры личной безопасности.
Что известно о наемниках-беглецах
Уже давно не секрет, что в "вагнеровцы" вербуют и людей с уголовным прошлым для участия в войне с Украиной. Иногда – прямо из тюрем. Шесть беглецов, как сообщают российские СМИ, были именно бывшими заключенными российских колоний.
Так, согласно опубликованным в росСМИ документам, сбежали от участия в войне граждане:
- Узбекистана (три человека),
- России,
- Беларуси,
- Киргизии.
Однако их имена не разглашаются. Также ни у Пригожина, ни в МВД России эту ситуацию не комментируют.
Невероятно просто! Ну кто мог предположить, что если отпустить преступников из тюрем и раздать им оружие, они начнут разбегаться по России, грабить и убивать,
– иронизирует Денис Казанский.
Россияне на фронте не в восторге от так называемой "СВО":
- Перехваты ГУР ярко отражают настроения оккупантов в их войсках, которые подкрепляются недостатком всего: от еды до вооружения. Так, оккупант в разговоре жаловался на качество своей одежды и проблемы с выплатами военным. Однако на предложение обратиться к Путину напрямую ответил категорическим отказом, ведь, по его словам, тех, кто жалуется, куда-то увозят.
- Другой оккупант рассказал другу об условиях, в которых живет его подразделение на передовой. По его словам, командование их бросило, у солдат нет соответствующего вооружения, они спят в ямах, а воду пьют из луж.
- Следовательно, наблюдая за ужасами с фронта, некоторые оккупанты пытаются сломать себе конечности, лишь бы их не послали под пули.