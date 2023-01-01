Зокрема з 21 по 22 грудня з території навчального центру ПВК "Вагнер" на Луганщині втекли шестеро найманців. У росЗМІ припускають, що озброєні чоловіки могли попрямувати до Ростовської області, пише 24 канал.
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Вагнерівців розшукують
Через це припущення у російському місті уже розвішують орієнтування на розшук озброєних ув'язнених із ПВК "Вагнера" у кафе та ресторанах. Про те, що їх дійсно шукають у цьому місті, також підтвердило джерело місцевих ЗМІ у правоохоронних органах.
Також через втечу вагнерівців жителів області просять звертати особливу увагу на людей у військовій формі і при цьому дотримуватись заходів особистої безпеки.
Що відомо про найманців-втікачів
Уже давно не секрет, що до "Вагнерівців" вербують й людей з кримінальним минулим для участі у війні з Україною. Іноді – прямісінько з тюрем. Шестеро втікачів, як повідомляють російські ЗМІ, були саме колишніми ув'язненими російських колоній.
Так, згідно з опублікованими у росЗМІ документами, втекли від участі у війні громадяни:
- Узбекистану (троє осіб),
- Росії,
- Білорусі,
- Киргизії.
Однак їхні імена не розголошуються. Також наразі ні у Пригожина, ні в МВС Росії цю ситуацію не коментують.
Неймовірно просто! Ну хто міг припустити, що якщо відпустити злочинців із в'язниць і роздати їм зброю, вони почнуть розбігатися Росією, грабувати і вбивати,
– зіронізував Денис Казанський.
Росіяни на фронті не в захваті від так званої "СВО":
- Перехоплення ГУР яскраво відображають настрої окупантів у їхніх військах, які підкріплюються нестачею всього: від їжі до озброєння. Так, окупант у розмові жалівся на якість свого одягу та проблеми з виплатами військовим. Однак на пропозицію звернутися до Путіна напряму відповів категоричною відмовою, адже, за його словами, тих, хто жаліється, кудись вивозять.
- Інший окупант розповів другові про умови, в яких живе його підрозділ на передовій. За його словами командування їх покинуло, у солдатів немає відповідного озброєння, вони сплять у ямах, а воду п'ють з калюж.
- Відтак, спостерігаючи за жахіттями з фронту деякі окупанти намагаються зламати собі кінцівки, лиш би їх не послали під кулі.