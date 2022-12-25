Поменяли сына на дрова: на родине Шойгу семьи оккупанта выдали "драгоценную" компенсацию

Российское "пушечное мясо" продолжает умирать на войне. Тем временем их родственники получают "неоценимые" компенсации.

Владимир Путин готов, что на войне России с Украиной ликвидируют 300 тысяч российских оккупантов. Конечно, выплачивать их родственникам компенсацию никто не собирается. Поэтому в ход идут даже дрова. "Трогательную" новость растянули росСМИ, информирует 24 канал.

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Красноречивая ситуация произошла в республике Тива – на родине Сергея Шойгу. Там родным ликвидированного мобика выдали компенсацию дровами.

На еще живых оккупантов России также безразлично

России абсолютно безразлично свое "пушечное мясо". Оккупант, ожидающий свой билет на концерт к Кобзону, рассказал, что командование последний раз видел полтора месяца назад.

Захватчик рассказывает, как россияне на фронте спят в ямах и пьют воду из луж.

Что ж, по крайней мере, в одном российские оккупанты могут быть уверены: когда их ликвидируют, их родственники получат дрова.

По состоянию на 25 декабря на концерт к Кобзону отправили уже 102 050 российских оккупантов. Кроме того, уничтожили много вражеской техники.