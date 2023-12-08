Очередное возгорание двигателя на российском самолете: на борту было около 200 человек
У России проблемы с авиацией. В частности, на одном из пассажирских самолетов на днях загорелся двигатель.
Российские СМИ пишут, что Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Возгорание произошло почти сразу после взлета. 24 Канал.
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Вероятно, проблема с давлением.
Самолет сел в Толмачево. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно, обошлось без пострадавших.
По информации российских телеграмм-каналов, при наборе высоты с обоих двигателей вдруг полетели искры и пламя. Экипаж пригласил у диспетчера посадку, после чего смог успешно приземлить судно.
На земле борт встречали экстренные службы в режиме повышенной готовности. Рейсы задержат на 8 часов.
Причиной воспламенения мог стать помпаж – особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая стойкость его работы.
В России экстренно сел самолет: смотрите видео
Российские самолеты время от времени загораются
- В российском городе Улан-Уде, являющемся столицей Бурятии, загорелся грузовой самолет. Воздушное судно вспыхнуло, как только взмыло из аэропорта. Об инциденте сообщают российские телеграмм-каналы. Чтобы спастись, пилоту самолета пришлось сбрасывать топливо в воздухе. После того как самолет вспыхнул, экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации диспетчерам и все службы аэропорта "Байкал" были приведены в состояние повышенной готовности.
- В ночь на 20 октября 2023 года в аэропорту Душанбе вспыхнул военно-транспортный Ил-76. Говорят, что разрушилась пневматика колеса при разгоне. После этого элементы попали в двигатель, что и повлекло за собой пожар в нем. Экипажу удалось выбраться из самолета, который начал гореть. По данным источников, на борту находилось 8 человек и никто не пострадал.
- В августе 2023 года в Краснодарском крае упал гидросамолет и загорелся. В результате были жертвы. Аварию потерпел частный гидросамолет. Предварительно, два человека погибли во время аварии. Впоследствии эту информацию подтвердили в МЧС.