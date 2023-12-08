Очередное возгорание двигателя на российском самолете: на борту было около 200 человек

У России проблемы с авиацией. В частности, на одном из пассажирских самолетов на днях загорелся двигатель.

Российские СМИ пишут, что Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Возгорание произошло почти сразу после взлета. 24 Канал.

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Вероятно, проблема с давлением.

Самолет сел в Толмачево. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно, обошлось без пострадавших.

По информации российских телеграмм-каналов, при наборе высоты с обоих двигателей вдруг полетели искры и пламя. Экипаж пригласил у диспетчера посадку, после чего смог успешно приземлить судно.

На земле борт встречали экстренные службы в режиме повышенной готовности. Рейсы задержат на 8 часов.

Причиной воспламенения мог стать помпаж – особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая стойкость его работы.

В России экстренно сел самолет: смотрите видео

Российские самолеты время от времени загораются