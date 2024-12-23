"Загадочный пожар": в России уничтожен склад с деталями к "Шахедам" на 16 миллионов долларов

В России становится все более неспокойно, в частности, страдает военно-промышленный комплекс. Стало известно об уничтожении склада с деталями к дронам-камикадзе.

Утром 23 декабря стало известно, что в России уничтожили склад с деталями к "Шахедам". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Произошел загадочный пожар

В ГУР рассказали, что в России уничтожен склад с деталями к ударным дронам типа "Шахед" на 16 миллионов долларов.

Это произошло на территории экономической зоны "Алабуга". Там вспыхнул склад, где хранили детали к БпЛА. Следует отметить, что дроны-камикадзе Россия постоянно применяет для ударов по украинским городам.

Известно, что в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Шахедов", однако все сгорело.

В️ ГУР отметили, что загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу России.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие,

– говорится в сообщении.

Военно-промышленный комплекс России страдает не впервые.