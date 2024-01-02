В Ставропольском крае упала российская ракета: власти заявили о "сверхзвуке самолетов"

На территории России в Ставропольском крае упала российская ракета. Местные зафиксировали на камеру обломки, охваченные огнем, но власти все отрицают.

Об этом сообщили в российских пабликах, передает 24 Канал. Инцидент произошел неподалеку от Новотроицкой станицы – в более чем 400 километрах от фронта.

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На кадрах видно, как посреди поля лежат обгоревшие обломки ракеты с российской маркировкой. Предполагают, что это могут быть остатки аэробалистической ракеты "Кинжал" или крылатой Х-101.

"Ракета упала или была сбита огнем российских ПВО на территории России в районе Ставропольского края. 425 км от линии фронта", – написали в сети.

Российские власти придумывают отговорки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал "громкие звуки, похожие на взрывы", которые услышали жители Ставрополя и других населенных пунктов. Он заверил, что подобные звуки издали военные самолеты.

Это не петарды, которые часто слышны в предновогодние дни. Такой звук издают российские военные самолеты при переходе на сверхзвуковой режим,

– сказал Владимиров.

Губернатор добавил, что "никаких угроз для жителей края нет" и "все под контролем".

В России участились взрывы: последние новости

В преддверии Нового года в приграничных областях России раздались взрывы. В частности, 30 декабря было громко в Белгороде. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что украинские военные поразили военные объекты. Разрушение гражданских объектов повлекли за собой непрофессиональные действия российской ПВО.

Представительница МИД России Мария Захарова во всем обвинила Британию. Мол, страна в координации с США "подстрекает киевский режим к террористическим действиям".

Перед этим было громко в Брянске. СМИ писали о попадании в радиозавод "Кремний", где производят запчасти для военной продукции.

В Ставропольском крае уже падала российская ракета "Кинжал" в сентябре 2022 года, но обвинили Украину. Тогда пять человек получили ранения.