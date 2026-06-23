Критический дефицит: в России продолжается волна принудительной мобилизации должников и бывших заключённых

Российские власти ужесточают принудительную мобилизацию среди должников и бывших заключённых –; таким образом Кремль пытается восполнить критический дефицит личного состава.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

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Как Кремль пополняет ряды своей армии?

По данным "Атеш", Кремль спустил регионам жесткие планы по набору контрактников, из-за чего местные власти начали активнее выявлять тех, кого проще всего запугать и лишить выбора.

Агенты "Атеш" из разных регионов России фиксируют резкую активизацию работы местных военкоматов и силовиков на этом фоне,

– говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о мужчинах с крупными долгами, которые числятся в базах судебных приставов, а также о бывших заключённых, находящихся под административным надзором. Этих людей массово задерживают и под жестким давлением, в частности путем угроз новыми уголовными делами, заставляют подписывать контракты с вооруженными силами России.

Как сообщает "Атеш", эта волна стала следствием рекордных потерь оккупационных войск на фронте и критического дефицита личного состава – нынешние темпы вербовки больше не покрывают потери.

К слову, недавно российские СМИ также сообщили, что в Пензе и прилегающих райцентрах прошли массовые облавы на мужчин, не вступивших на воинский учет.

В частности, в соцсетях появилось видео, на котором люди в военной форме сажают в микроавтобус мужчин, а женщины, окружившие машину, кричат, что тех заставили подписать контракт.