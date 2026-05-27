В России резко сократили выплаты мобилизованным, но Кремль прибегнул к новому способу "поощрения"

В России начали резко уменьшать выплаты за контракт и мобилизацию, которые ранее были главной приманкой для новых участников войны. На этом фоне Кремль ищет другие способы удержать набор и убедить людей и дальше идти на фронт.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала объяснил, что российские власти уже запустили новый механизм "поощрения". Он обратил внимание, что эти изменения напрямую связаны с финансовыми проблемами России и могут ударить по темпам набора.

Списание долгов вместо больших выплат

В России участие в войне давно продают не из-за идеологии, а из-за бытовой выгоды. Во многих семьях это уже стало частью ежедневных разговоров: пойти на фронт предлагают не из-за "долга", а из-за ипотеки, кредиты, ремонт крыши или другие расходы, которые самостоятельно закрыть не могут.

К слову! Кремль запустил новый способ заманивать людей на войну – списание просроченных кредитов для тех, кто подпишет контракт с минобороны России минимум на год. Такая льгота касается долгов до 10 миллионов рублей, оформленных до подписания контракта, а в случае гибели военного или его инвалидности I группы кредитные обязательства семьи также прекращаются.

Теперь к таким стимулам Кремль добавил и списание просроченных долгов для участников войны и их семей. Человеку фактически предлагают идти воевать в обмен на то, что ему простят старые долги за квартиру, машину или кредиты, и это в России тоже подают как еще один способ "заработать" на войне.

Социальные бонусы и загоняют на войну огромное количество россиян. Во многих семьях эти разговоры уже стали ежедневными: может, тогда пойдешь на войну, потому что нам надо ипотеку,

– сказал Шейтельман.

Такие решения бьют в самый простой страх и самый простой расчет – как выжить или что-то купить здесь и сейчас. В маленьких городах и более бедных регионах хорошо знают, что за участие в войне кому-то заплатили, отремонтировали дом или закрыли долги, даже если этот человек после этого не вернулся.

Списали старые долги, но это не новая замануха. Это уже списали то, что было раньше,

– подчеркнул политтехнолог.

В Кремле понимают, что такой механизм работает прежде всего там, где люди живут в постоянном дефиците денег. Война для них подается как способ вытащить семью из долгов, и именно на этом российские власти до сих пор держат значительную часть набора.

Регионы России уже не вытягивают выплаты за войну

Старые стимулы для набора в армию в России начинают проседать из-за нехватки денег. По словам Шейтельмана, в нескольких регионах выплаты за мобилизацию и контракт уже резко уменьшили, хотя раньше именно большие суммы были главным аргументом, которым людей затягивали на войну.

Речь идет не о символическом сокращении. Если раньше разовая выплата в отдельных регионах могла достигать 30 тысяч долларов, то теперь она упала примерно до 3 тысяч, и такая разница прямо показывает, что у системы уже нет прежнего финансового запаса.

Выплаты за мобилизацию от региона упали в 10 раз. Если раньше за то, что ты идешь, могли платить до 30 тысяч долларов, то сейчас это 3 тысячи,

– сказал Шейтельман.

Причину он связывает не с пересмотром подхода, а с банальным дефицитом денег. Проседает не только федеральный бюджет, который уже пришлось резать посреди года, но и бюджеты самих регионов, где ситуация еще хуже, потому что именно из них часто идут эти выплаты.

У них нет денег. В местных бюджетах дефицит еще больше, и взять их просто негде. Они не могут их напечатать, поэтому вынуждены сокращать эти выплаты,

– подчеркнул политтехнолог.

Для Кремля это уже не просто бухгалтерская проблема, а удар по самой модели вербовки. Когда войну продают как способ быстро закрыть бытовые нужды, резкое падение выплат неизбежно уменьшает количество тех, кто готов идти на фронт даже при таком циничном расчете.

Меньшие выплаты уже бьют по набору на войну

Сокращение выплат бьет по главному мотиву, на котором в России держался набор в армию. В малых городах и бедных регионах хорошо видят две вещи одновременно: за контракт действительно можно было закрыть долги, купить машину или починить дом, но человек после этого часто не возвращался с фронта.

Одно дело уйти, когда ты потом обеспечен на долгие годы. Другое дело – идти умирать за свою полугодовую зарплату,

– сказал Шейтельман.

Поэтому в российской глубинке войну все чаще воспринимают как прямой обмен жизни на деньги для семьи. Там уже давно знают не только о выплатах и "подъемных", но и о том, что мужа, сына или брата могут отправить на смерть, чтобы другие в семье получили хоть какой-то финансовый запас.

Они знают, что идут умирать. Это уже в России знают, это уже не новость,

– подчеркнул политтехнолог.

Когда за такой риск начинают платить в разы меньше, желающих неизбежно становится меньше. Люди не перестают видеть в войне способ заработка, но теперь все чаще понимают, что цена этого "заработка" уже не совпадает с тем, что им обещает государство.

Как Россия пытается закрыть нехватку людей на войну?

В России все труднее находят желающих идти на войну даже несмотря на социальные бонусы и обещания списать долги или закрыть ипотеку. В то же время региональные выплаты за мобилизацию уже начали падать, а сама российская власть понимает, что всеобщая мобилизация стала бы для Путина прямым конфликтом с обществом и элитами.

В России все чаще говорят о возможной более широкой мобилизации, в частности после выборов в Госдуму, но даже в таком случае Кремлю будет трудно быстро набрать силы, которые могли бы переломить ситуацию на фронте. На этом фоне Москва продолжает ставку на частичную и скрытую мобилизацию, а также на привлечение иностранцев.

С начала 2026 года в России участились случаи вручения так называемых мобилизационных предписаний. Людей вызывают в военкоматы якобы для уточнения данных, а уже там могут предлагать подписать контракт, вступить в резерв или оформить документы на случай объявления мобилизации.

В спецподразделении "Ахмат" обнаружили коррупционную схему с переводом военных из других частей. По данным "Атеш", за такую "услугу" россияне платят от 500 тысяч рублей, потому что считают это шансом вырваться из подразделений, где контракт стал бессрочным приговором, и получить более четкий срок службы.