Праздновали "победобесия" до смерти: в России участник "СВО" привез гранату, которая взорвалась

Смертельный инцидент произошел в Подмосковье во время празднования 9 мая. В одной из многоэтажек взорвалась граната, которая убила двух человек.

Как сообщают росСМИ, погибшими оказались 34-летний Сергей и его 45-летний тезка. Мужчины вместе с женами собрались на семейных посиделках в компании алкоголя, передает 24 Канал.

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Что известно

Один из них, предварительно, был участником войны в Украине. В какой-то момент он достал боевую гранату, чтобы показать ее знакомым. После жены пошли в магазин за сигаретами, а мужчины вышли на лестницу покурить, прихватив с собой боеприпас. Вскоре оттуда раздался взрыв. Оба россиянина погибли на месте.

Женщины как раз вернулись из магазина, но они еще не успели подняться наверх и выжили. У 40-летней Светланы разорвало барабанную перепонку и сильно ударило по голове взрывной волной, до сотрясения мозга, а у 32-летней Инны произошла истерика и шок. Откуда у Сергея взялась граната выясняют следователи.

К слову, в Киеве люди решили отпраздновать "день победы" в парке Славы, использовали запрещенную символику и пели российские песни.