В России врали, что страны, которые не поддержат Kalush на Евровидении, выгонят из НАТО и ЕС

Победа Украины на Евровидении очень "зажгла" Россию. Пропагандисты лихорадочно искали "оправдание" триумфа группы Kalush, чтобы ответить на запрос своих граждан.

Победа украинской группы Kalush на Евровидении стала радостным известием не только для Украины, но и всей Европы. Единственная территория, где остались недовольны результатами конкурса – это Россия.

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Феерическое вранье рашистов о Евровидении

Группа Kalush собрала просто невероятное количество зрителей Евровидения, одержав по итогам народного голосования более 400 баллов, что обеспечило Украине победу в конкурсе. Российская пропаганда нашла феерическую версию такой безумной поддержки украинской группы.

Как сообщил Сергей Лещенко, россияне пытались разогнать фейк о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил, что страны, которые не проголосуют за Kalush, будут немедленно лишены членства в НАТО и ЕС. Для того чтобы добавить этой откровенной лжи хоть какой-нибудь солидности, пропагандисты приписали авторство этой новости изданию Bloomberg.

Что ж, Украина празднует победу, а рашисты брызжут пеной и стараются не думать о собственной ничтожности и изоляции. Похоже, что цивилизованному миру надолго придется привыкнуть к такой картине.

Ложь российской пропаганды: последние новости

Российские пропагандисты в желании прикрыть зверства своей армии в Мариуполе не только подтвердили преступления, но и показали их последствия. В частности, они показали траншею с выложенными в ряд гробами, мол, россияне не хоронят мирных людей в братских могилах. Но в Мариуполе сейчас нет гробов, поэтому россияне привезли их с собой для преступной постановки.

Также российские оккупанты готовятся устраивать крупную дезинформационную кампанию для мира, прикрываясь детьми и женщинами, которых они принудительно депортировали из Мариуполя. В частности, рашисты заставляют матерей записывать видео по заготовленному сценарию, в противном случае угрожают развести с детьми навсегда. У матерей нет другого выхода, как согласиться ради безопасности своих детей.

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