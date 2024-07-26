Тревога длилась 20 минут: после полуночи Россия поднимала МиГ-31К

В ночь на 26 июля, сразу после полуночи, россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем опасных ракет. Собственно, сверхзвуковых целей типа "Кинжал".

Воздушная тревога во всех регионах нашего государства прозвучала около 00:10. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об угрозе.

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