Тревога длилась 20 минут: после полуночи Россия поднимала МиГ-31К
В ночь на 26 июля, сразу после полуночи, россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем опасных ракет. Собственно, сверхзвуковых целей типа "Кинжал".
Воздушная тревога во всех регионах нашего государства прозвучала около 00:10. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об угрозе.
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По Украине начали распространяться сигналы об отбое воздушной тревоги. Мониторинговые паблики пишут об отбое угрозы МиГ-31К. по словам телеграм-каналов, борт отошел от пусковой зоны. Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность по всей территории Украины. Там уточнили, что зафиксирован взлет МиГ-31К именно на аэродроме "Саваслейка". Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и таких регионов: В то же время важно, что воздушная опасность постоянно существует для жителей Луганской области и оккупированного Крыма.
По Украине начали распространяться сигналы об отбое воздушной тревоги.
Мониторинговые паблики пишут об отбое угрозы МиГ-31К. по словам телеграм-каналов, борт отошел от пусковой зоны.
Воздушные силы предупредили, что существует ракетная опасность по всей территории Украины. Там уточнили, что зафиксирован взлет МиГ-31К именно на аэродроме "Саваслейка".
Сигналы воздушной тревоги услышали жители Киева и таких регионов:
В то же время важно, что воздушная опасность постоянно существует для жителей Луганской области и оккупированного Крыма.