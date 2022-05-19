В России зафиксировали не менее 12 случаев поджога военкоматов

Россия активно практикует отправку на фронт срочников, из-за чего желающих пополнить российские вооруженные силы не так много. Более того, в России поджигают военкоматы, что препятствует комплектации войск.

За последнюю неделю было 5 поджогов военкоматов в России

В России с начала полномасштабного вторжения в Украину уже зафиксировано 12 случаев поджога военкоматов. Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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С начала полномасштабной русско-украинской войны в России зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов,

– сообщил Громов.

По его словам, только за последнюю неделю таких случаев было 5. Речь идет о поджогах военкоматов в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске.

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