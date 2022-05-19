В России зафиксировали не менее 12 случаев поджога военкоматов
Россия активно практикует отправку на фронт срочников, из-за чего желающих пополнить российские вооруженные силы не так много. Более того, в России поджигают военкоматы, что препятствует комплектации войск.
За последнюю неделю было 5 поджогов военкоматов в России
В России с начала полномасштабного вторжения в Украину уже зафиксировано 12 случаев поджога военкоматов. Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.
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С начала полномасштабной русско-украинской войны в России зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов,
– сообщил Громов.
По его словам, только за последнюю неделю таких случаев было 5. Речь идет о поджогах военкоматов в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске.
В России горят военкоматы: что известно
- Как известно, в России на фоне больших потерь в войне с Украиной идет скрытая мобилизация. Известно, что российское военно-политическое руководство отправляет на фронт практически всех без исключения даже срочников.
- Вероятно, поэтому в России начали поджигать военкоматы, чтобы избежать отправления на фронт. В частности, в начале марта пылал военкомат в Луховицах Московской области. Мужчина, сжегший здание, также покрасил забор в сине-желтый цвет и написал, что "не пойдет убивать братьев".
- Серия поджогов военкоматов в России продолжилась в мае. 4 мая в Нижневартовске неизвестный забросал военкомат бутылками с зажигательной смесью. Пламя охватило один из кабинетов и часть коридора.
- 9 мая пострадал военкомат в городе Череповец в Волгоградской области. Два парня бросили коктейли Молотова в окно, из-за чего загорелся первый этаж здания.
- Ночью 13 мая неизвестные забросали коктейлями Молотова военкомат в Омске. В результате были выбиты окна в здании.
- В ночь на 18 мая коктейлями Молотова забросали здание Щелковского военкомата в Подмосковье. В результате поджога пострадали два кабинета здания, а также архив комиссариата.
- Подобный случай был зафиксирован в Приднестровье, где также находятся российские войска. Утром 13 мая в Тирасполе неизвестные пытались поджечь местный военкомат.
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