Когда нужен визит к психиатру: в Госдуме согласны рассмотреть присоединение территорий США к РФ

После аннексии украинских областей в России заговорили о присоединении штатов Америки. Депутат парламента вражеского государства сделал маразматическое заявление о том, при каких условиях США могут стать российскими.

Путин 30 сентября подписал закон об аннексии украинских территорий. Байки о том, что украинцы добровольно захотели стать гражданами России, уже никого не удивляют, однако в Кремле пошли дальше. В Госдуме сказали, что готовы аннексировать регионы Соединенных Штатов Америки, если люди там этого захотят. Об этом сообщают российские СМИ.

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Как Россия собирается "спасать" граждан США

Депутат парламента страны-оккупанта Александр Толмачев 7 октября сказал, что Россия будет рассматривать вопрос аннексии США, если этого захотят американцы.

Если отдельные штаты отделятся, а затем вновь проголосуют за присоединение к России, мы рассмотрим этот вопрос,

– сказал чиновник.

Он также отметил, что голосование должно проходить не в социальных сетях, а официально и "легитимно", как в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Над этим можно только посмеяться, потому что "законность" псевдореферендумов и дальнейшую аннексию украинских территорий не признала ни одна страна цивилизованного мира.

Также депутат, в лучших традициях российской пропаганды, начал рассказывать о том, что "страны Запада скоро развалятся", а "Европейский Союз трещит по швам".

Что предшествовало заявлению депутата

Как ни странно, все началось с Илона Маска. 3 октября в своем твитере миллиардер-изобретатель сделал скандальный опрос о том, должны ли граждане оккупированных областей решить на "голосовании" вопрос о присоединении к России.

В тот же день на твит Маска ответила Либертарианская партия Нью-Гэмпшира, дав понять Илону, что его опрос абсурден.

Тогда попробуем так: воля людей, живущих в Нью-Гэмпшире, должна решить, являются ли они частью Америки,

– иронически написали в твитере политической структуры.

Потом и возникла реакция Толмачева с предложением аннексировать местности Соединенных Штатов Америки. Депутат умышленно не озвучил всего контекста, чтобы сманипулировать сознанием людей.

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Напомним, недавно произошел взрыв на Крымском мосту. Российская пропаганда начала придумывать лживые оправдания этим событиям – мол, во всем виноваты "украинские вандалы". Для Кремля фейки, ложь и манипуляции – это норма.

Достойно внимания – российские пропагандисты разочарованы из-за поджога моста в Крыму: смотрите видео